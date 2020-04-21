中國疫情 新報確診降至11 黑龍江疑爆醫院群聚感染
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據中國國家衛生健康委員會周二公告，4月20日全國報告新增確診病例11例，其中4例為境外輸入病例，7例為本土病例（黑龍江6例，廣東1例）；）此外當日新增無癥狀感染者37例。有消息指黑龍江哈爾濱兩家醫院因措施疏忽引發群聚感染，4000多人應隔離檢測。
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據路透社今天報道稱，4月20日中國大陸新增新冠肺炎確診11例其中境外輸入4例，黑龍江增6例本土病例。
據國國家衛生健康委員會周二公告，4月20日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，其中4例為境外輸入病例，7例為本土病例（黑龍江6例，廣東1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中2例為境外輸入疑似病例，1例為本土疑似病例（黑龍江）。此外當日新增無癥狀感染者37例。
境外輸入現有確診病例811例（含重症病例44例），現有疑似病例32例。累計確診病例1,587例，累計治癒出院病例776例，無死亡病例。
4月20日新增治癒出院病例39例，解除醫學觀察的密切接觸者882人，重症病例增加1例。
湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例3例（武漢3例），無新增死亡病例，現有確診病例102例（武漢102例），其中重症病例19例（武漢19例）。累計治癒出院病例63,514例（武漢46,362例），累計死亡病例4,512例（武漢3,869例），累計確診病例68,128例（武漢50,333例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。
路透社說，香港特別行政區1,025例（出院630例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院22例））。