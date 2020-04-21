中國/新冠肺炎

中國疫情 新報確診降至11 黑龍江疑爆醫院群聚感染

新冠病毒圖 © 網絡照片

據中國國家衛生健康委員會周二公告，4月20日全國報告新增確診病例11例，其中4例為境外輸入病例，7例為本土病例（黑龍江6例，廣東1例）；）此外當日新增無癥狀感染者37例。有消息指黑龍江哈爾濱兩家醫院因措施疏忽引發群聚感染，4000多人應隔離檢測。