中美吵翻天 美聯邦退休金疑仍求投資中興及海康威視股市賺錢

路透社說，據消息人士和路透社看到的文件，美國一些議員和前官員正在做出最後努力，試圖規勸特朗普政府中止把聯邦僱員退休金投資於中國企業的計畫，華盛頓懷疑這些企業侵犯人權和威脅美國安全。

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據路透社今天報道稱，美國政要力勸特朗普中止聯邦退休金投資中興及海康威視。此次遊說活動包括共和黨人的來信和電話，以及與白宮幕僚長Mark Meadows共享的一份措辭犀利的備忘錄，恰逢美國與中國關係因新冠病毒疫情源頭的爭論而更加緊張。

該報道稱，遊說的焦點是，節儉儲蓄計畫(TSP)的管理者是否應該允許其500億美元的國際基金追蹤一個包含中國公司股票的指數。

一些把中國視為美國最大經濟和地緣政治威脅的華盛頓政客，對這些中國公司非常惱火，其中包括去年被美國列入貿易黑名單的監控設備公司杭州海康威視(002415.SZ)。TSP也會投資於曾因違反制裁措施而遭美國政府懲處的中興通訊。

該報道說，在對華強硬派看來，這個議題變得更加迫在眉睫，因為TSP的基金管理人士已經開始設立海外代管帳戶，為2020年下半年預定的投資操作鋪路。據緊盯這項議題的里根時代白宮官員Roger Robinson寫道，“難道我們很快就要眼睜睜看着...聯邦員工..實質上被迫拿他們的退休金去資助多家中國最惡名昭彰、危害國家安全及人權的企業？”

據主管TSP的聯邦退休儲蓄投資委員會(FRTIB)發言人Kim Weaver指出，所有其他退休基金都有類似的投資，TSP如果不擴大投資範圍，將成為退休儲蓄計畫圈內落後的異數。

路透社說，白宮及主管FRTIB的勞工部未回覆置評要求。