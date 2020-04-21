任正非：華為今年研發經費大增近4成 將約200億美元

華為創辦人任正非表示，這次新冠肺炎疫情不會影響華為的年度計畫，華為今年營收還會有一定規模的成長。他並透露，華為今年研發經費將大增58億美元，“去年研發經費150億美元左右，今年可能超過200億美元”。亦即增幅約39%。

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華為21日公布今年第1季營收達人民幣1,822億元，仍較去年同期增長1.4%。同一天，華為“心聲社區”網站則發布任正非3月25日接受《華爾街日報》的採訪紀要。在訪談中，任正非也隱約透露出退休的念頭。

任正非表示，華為2019年銷售收入成長接近20%，利潤也大幅度增長，證明客戶對華為的信任並沒有因為美國的打壓而產生影響。他強調，“我們有信心實現今年的銷售目標和利潤目標。”

任正非指出，2019年華為取得很大的成功，首先要感謝美國總統特朗普。因為本來很多人不知道華為，中國也有一部分人不相信華為，但特朗“「舉棒一打”，別人就覺得，“華為原來還這麼厲害”。

任正非還說，“我們公司本來也是散趴趴的公司，因為幾十萬人很難凝聚得起來”。華為戰略部起草了公司的願景和使命：“把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織，構建萬物互聯的智能世界”。因為美國的打壓，如今華為連基層員工都有很大的幹勁要實現此一願景。

任正非預期，這次新冠肺炎疫情將使人類社會加快走向信息社會，遠程信息交往將會增加。例如中國在疫情期間，有幾億的孩子是在家裡透過網絡學習，現在美國、歐洲也有很多學生接受跨國網絡教學。他認為，當人們形成習慣後，就不會隨便拋棄這個方法。

他指出，華為現在擔心的是，“我們沒有那麼多設備供應世界”。任正非透露，華為目前在中國市場每天的手機銷售量大約在45萬部左右，國際市場銷售則有所衰退。他預期，華為手機4月起就能開始增長，每月銷量預計約2,000多萬部。

另一方面，由於疫情緣故，華為的平板、電腦等有關業務的銷量則是出現5到6倍的增長，而這些平板都已經預裝了華為自主的HMS操作系統。

在被問到華為未來發展和接班人計畫時，任正非表示，華為未來幾年的發展只會比2019年、2020年更好，“因為我們知道自己哪個地方痛、要在哪個地方醫治，相信未來幾年會變得更加健康”。

他並說，華為經歷了這些教訓以後會總結，像爬坡一樣在緩慢爬。“公司在爬坡的時候，由於生理原因，我在下坡了，陪不了他們爬高山了。”