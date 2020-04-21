前美國務卿賴斯：絕不容許中國奪取疫情話語權

美國前國務卿、國家安全顧問賴斯（Condoleezza Rice）接受胡佛研究所訪問時強調，絕不容許中國奪取武漢首發的新冠病毒在全球肆虐的話語權，以免真相受到蒙蔽，世界各國亦因此難以從事件吸取教訓。她說：“中國現在正試圖推卸他們在疫情發生開始時隱瞞事實的責任，透過奪取話語權，將真相改為『我們一早就控制了疫情，現在更幫助了全世界』。我們絕不能容許此事發生。”

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2003年沙士（非典）在中國爆發時，賴斯時任美國國家安全顧問，她指控中國在武漢病毒剛初爆發時掩飾疫情，與當年隱瞞沙士的情況一樣，使得世界各國坐失控制和對付疫情的時機，“向中國索取答案是很困難的”，沙士與現在武肺的情況一樣，這正是危機的問題的所在。

目前是胡佛研究所研究學者的賴斯說：“中國的所作所為，跟獨裁政權別無兩樣，他們將吹哨人一個個的封嘴，只為了騰出時間從而炮製出中國共產黨所准許的說法。這就是他們制度的特質，也是問題所在。”

賴斯進一步說：“你能想像美國、或德國、或巴西可以下令吹哨人封嘴嗎？不，如果這樣，人人都知道發生問題了。”

她說，無論公開或私下，各國都要向中國表明真相的重要性，“在公開部分，我們需要有一個坦誠的評估，即疫情何時發生、如何擴散、幾時發生、中國共產黨幾時知道，為什麼他們沒有一早處理疫情。”

在私下，賴斯認為“必須要清楚明確告訴中國，你們不能繼續這樣下去。”

她說：“我們要告訴中國，你必須要成為一個負責任的強國，你們不再是一個細小的發展中國家，發生的事情對世界無關痛癢。你們的人民現在到處旅遊，在別的國家工作，例如中國似乎有不少工人在意大利工作，這是否存在一條傳播鏈？我們需要搞清楚。”

當被問到如何有效地說服中國開誠布公，賴斯說，美國應該要求召開一次聯合國安理會會議，相信他們（中國）會試圖否決安理會所有的決議，“但我會召開會議，美國到時將與其他國家分享資訊，從而將歐洲和其他國家也引入商討，到時我們會討論疫情是如何爆發的”。