新冠、乾旱及暴力導致西非5000萬人口面臨饑餓威脅

正在全球範圍肆虐的新冠疫情將進一步加劇某些本已陷入困境的地區的複雜局面。民間機構-國際發展及救援組織-樂施會發出警告：隨着進入市場難度的增加，部分產品供應不足以及產品價格的上漲，西非國家面臨饑餓威脅。

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新冠疫情以及旱災和社會動蕩局勢，將導致西非地區遭遇糧荒、以及營養不良人口激增，將從目前的1700萬迅速增至5000萬。樂施會指出：新冠病毒吸引了所有的注意力。但我們不應忽略引發更多死亡的饑餓問題。今年6月至8月期間，大概將有3000多萬人口受到食品匱乏威脅。儘管各國政府做出努力，但是在這些國家，無論是在城鎮還是在鄉村，民眾均很難進入食品市場，還必須面對食品價格上漲以及一些基礎食品供應量減少的現實，這是當局為遏制新冠疫情蔓延實施的封城或宵禁措施帶來的負面影響。新冠疫情危機帶來的不安全感加劇了市場的不穩定性，並導致原本就十分微妙的食品局勢更加脆弱。

短短數天，在布基納法索，100公斤一袋的小米便從24歐元漲至29歐元；食用油的價格則幾乎翻了一番。“促進荒漠草原和稀樹草原畜牧業發展協會 (APESS)” 主席不無憂慮的表示：在新冠病毒的威脅下，不知即將開始的齋月將如何度過。從法國殖民地繼承下來的西非法郎很快將會被新貨幣Eco所取代。

樂施會強調：在人道主義危機十分嚴重的國家，食品危機局勢更加嚴峻：例如在布基納法索或尼日爾，人道主義救援根本無法滿足成千上萬流離失所的民眾對糧食的需求。因此，應急機制比以往任何時候都更加重要。

隨着耕種季節的來臨，各地的務農人員則為難以得到優良種子及化肥而憂心。農業佔西非國家國內生產總值的30,5 % ，是支撐以婦女為主的70 % 至 80 % 的人口的最大收入和生計來源。