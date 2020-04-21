法國觀點周刊：中國疫情死亡最少25000人

法國《觀點》周刊4月21日刊出巴弗萊（NIcolas Bavelaiz）的文章指出，發自武漢的冠狀疫情主要贏家似乎是中國。不過，因中國對瘟疫大流行的起源和擴散負有責任，中國的地位受到削弱。在這場抗疫戰鬥中，中國慘勝。

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北京將自己管控這場疫情的模式譽為楷模，但這場危機顯示：專制的本性與謊言和國家暴力分不開。現在已知這場疫情被隱瞞了兩個多月。這些時間對疫情的傳播起着決定性作用。

疫情感染和死亡數據也被大量刪減。中國官方統計只將在醫院死亡的冠狀肺炎病例納入其中，死在家中的不算數。然而這些死者在新修訂的統計中佔比三分之一。而且，按照中國的統計，病患必須單純死於冠狀肺炎才被記入，如有其他疾病，最終死於合並症也不算數。中國流行病學研究的數據顯示，因合並症死亡的病例在醫院死亡病例中佔72%。因此，中國冠狀肺炎受害者的實際數字最少應該為25000人，而不是官方宣布的4632人。武漢市的冠狀肺炎死亡人數估計為14000人。

這篇文章說，中國經濟已經重啟，但受制於供需之間的不平衡。供方已有90%的復工率，需求卻少掉一半。原因大概是人們害怕失業或減薪，也擔心自己被數控識別為陽性立即隔離。

佔中國GDP19.5%的出口非常低沉，原因是全球44億人類正在隔離。中國經濟啟動的緩慢節奏，難以避免經濟衰退，儘管當局將2020年的增長定為1%。

在地緣政治方面，美國在這次危機中放棄當全球領袖，中國在國際舞台扮演頭牌。北京認為，這場疫情加快了“去西方化”進程，指責民主國家控制疫情無力。而中國正在按圍棋規則步步為營，通過三種方式加強與新興國家的關係：

第一，通過提供醫藥展開衛生外交；第二通過一帶一路向這些國家提供資金；第三控制國際組織，首先控制世界衛生組織。