美國國務院聲明呼籲中共給予律師王全璋充分行動自由

5.4王全璋已到濟南接受隔離，一家三口共聚的暫時只能在照片出現（李文足推特圖片）

現年44歲的大陸著名維權律師王全璋曾代理過包括法輪功、土地維權案等大量敏感案件。他在2015年因“709案”被抓後，超過一千多天沒有音訊。王全璋於4月5日出獄後，未能如願回北京與妻兒團聚。美國國務院4月20日發聲明，呼籲中共給予人權律師王全璋充分的行動自由，包括與北京家人團聚的自由。

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大陸著名維權律師王全璋是2015年“709案”的最後一名律師，直至2018年2月，王全璋被以所謂的“顛覆國家政權罪”起訴，同年12月在天津二中院秘密庭審，2019年1月28日被判有期徒刑四年半。王全璋於4月5日出獄後，被送到山東隔離14天後仍然被多人看管，未能如願回北京與妻兒團聚。

美國國務院發言人摩根•奧特葛斯（Morgan Ortagus）周一（4月20日）發表聲明說：“在他（王全璋）被不公正地拘禁五年後，我們依然高度關注有關他身心健康每況愈下以及他在監獄中遭受虐待的報導。”

該聲明特別指出，中共自2015年7月9日開始，在全國範圍內逮捕及拘留300多名人權律師和法律合夥人，王全璋是其中之一。

聲明說：“我們持續呼籲釋放所有被不公正監禁的人士，例如李昱函（Li Yuhan）、余文生（Yu Wensheng），以及其他僅因行使自己的人權和基本自由，追求實行法治，爭取更公平和公正社會，而身陷囹圄的中國公民。”

“我們仍然關注中國（中共）法治薄弱、任意監禁、對受押人員實施酷刑和繼續侵犯和踐踏境內個人的人權和基本自由的現象”，“我們敦促中國（中共）恪守本國憲法對國際人權的義務和承諾。”

4月18日，王全璋被隔離14天結束，但是當天他的妻子李文足在電話中得知，警察上門跟王全璋談話，稱他剛出來還得適應適應，還是不能回北京。

4月20日上午，曾在"709案"中遭受酷刑的謝陽律師專程從長沙前往濟南看望王全璋。同一天他也首次接受香港有線電視的視訊採訪 。他說，從被羈押到現在已經過了4年9個月，自己始終沒有認罪，也不後悔做維權律師。他表示他一直想念妻兒，第一個想見他們。