美國多地民眾反封城 醫護身軀擋行車 環時總編稱讚是美國的坦克人 露解禁六四端倪?

美國從上周起有多個實施封城禁令的州分，包括密歇根州（Michigan）陸續發生“反封城”抗爭，要求州政府解除針對商業和民眾出入的封鎖。而科羅拉多州（Colorado）在本月19日更有民眾開車上街宣傳“反封城”，有佩戴N95口罩的醫護人員，站在馬路上阻擋一輛宣傳車輛前行。美國網媒“Now This”在Twitter發布了當日現場的一張照片，形容這些戴口罩的醫護人員是英雄。據蘋果日報今天報道稱，胡錫進在回應這張照片時，就留言說：“他是美國的坦克人，試圖阻止一些美國人的傲慢與反科學情緒，但是這些人卻得到了美國總統的支持和推動。”消息說，坦克人在中國亦是嚴重的敏感詞。

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據蘋果日報今天報道稱，新冠疫情，胡錫進咁大膽！用六四“坦克人” 讚美國醫護肉身阻解封。

該報道說，一向充當中共言論打手的《環球時報》主編胡錫進，為逞一時口舌之快，踩正中共封禁多時的敏感話題？美國科羅拉多州日前有醫護人員走上街頭，以血肉之軀阻擋宣傳“反封城”的車輛通過，胡錫進今日中午在Twitter以英文評論有關報道時，用上1989年六四“坦克人”（Tank Man）一詞，來形容該名敢對抗美國國內傲慢與反科學情緒的醫護人員。

該報道稱，不過，有網民指，胡錫進擺明是因為內地普通網民無法翻網及不懂英語，才敢扮開放，還挑戰他是否夠膽將自己這個留言直接繙譯成中文，在微博發帖。

報道說，據悉，美國從上周起有多個實施封城禁令的州分，包括密歇根州（Michigan）陸續發生“反封城”抗爭，要求州政府解除針對商業和民眾出入的封鎖。而科羅拉多州（Colorado）在本月19日更有民眾開車上街宣傳“反封城”，有佩戴N95口罩的醫護人員，站在馬路上阻擋一輛宣傳車輛前行。

美國網媒“Now This”在Twitter發布了當日現場的一張照片，形容這些戴口罩的醫護人員是英雄。胡錫進在回應這張照片時，就留言說：“他是美國的坦克人，試圖阻止一些美國人的傲慢與反科學情緒，但是這些人卻得到了美國總統的支持和推動。”

蘋果日報說，1989年六四屠城發生翌日，有一名不知名男子，在北京長安街上隻身阻擋解放軍坦克車隊前進，這一幕被多間外國媒體拍下來，成為近代歷史上最為著名的相片之一。由於該名男子身份不詳，事發後外界亦不知其去向及生死，早期有媒體稱他為“王維林”，但由於無法查證，西方媒體隨後大多改用“坦克人”來稱呼他。