美律師代理1萬人起訴中國就新冠疫情要賠償 分析指或局限於象徵性

美國伯曼（音）法務集團代理了1萬名感染新冠的40國公民，向佛羅里達州法院提起訴訟。因為中國在初期隱瞞新冠疫情，造成了損失，所以要求賠償共6萬億美元。美國保守團體Freedom Watch上月向德克薩斯州法院提出訴訟，指控中國在製造生化武器的過程中泄露了新冠病毒。

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據朝鮮日報今天報道稱，全世界有1萬人起訴中國，要求就新冠疫情做出賠償。

據英國《每日郵報》19日報道，美國伯曼（音）法務集團代理了1萬名感染新冠的40國公民，向佛羅里達州法院提起訴訟。因為中國在初期隱瞞新冠疫情，造成了損失，所以要求賠償共6萬億美元。美國保守團體Freedom Watch上月向德克薩斯州法院提出訴訟，指控中國在製造生化武器的過程中泄露了新冠病毒。

報道指，英國外交研究所本月初在報告中說：“由於新冠疫情，中國迄今僅對G7（西方七國集團）造成的損失就高達3.2萬億英鎊。”計算各國截至今年3月投入的新冠應對預算，美國為9333億英鎊、英國為3510億英鎊、加拿大為479億英鎊等。印度律師協會3日向聯合國人權理事會遞交了請願書，稱中國應該對新冠疫情的擴散負責。

據該報道說，中國對此表示反對。中國外交部發言人耿爽20日在例行記者會上表示：“要求過美國對2008年始於美國的全球金融危機負責嗎？應停止毫無根據的攻擊。”

報道稱，很多人分析說，各國提起的損失賠償訴訟是象徵性的措施。因為在證明中國隱瞞早期發病事實與病毒擴散的關聯性方面存在局限性，而且很難將中國政府告上其他國家的法庭。《紐約時報》19日分析說：“美國共和黨認為除了強烈提出中國責任論外，無法避免輿論的矛頭，特朗普的競選團隊也批准了這一戰略。”