習近平陝西調研 提秦嶺北麓別墅案教訓 曾6次批示遭軟磨硬抗

中國官方消息披露，中共總書記習近平昨天在陝西調研，並在秦嶺牛背梁國家級自然保護區考察時強調，“秦嶺違建是一個大教訓，從今往後，在陝西當幹部，首先要了解這個教訓，切勿重蹈覆轍”。

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據中央社今天報道稱，習近平視察陝西，促勿重蹈秦嶺北麓別墅案覆轍。該消息引據中國央視網，中共總書記習近平昨天在陝西調研，並在秦嶺牛背梁國家級自然保護區考察時強調，“秦嶺違建是一個大教訓，從今往後，在陝西當幹部，首先要了解這個教訓，切勿重蹈覆轍”。

公開資料顯示，秦嶺牛背梁國家級自然保護區位於商洛市柞水縣的秦嶺山脈東段，總面積達1萬6418公頃。習近平所提到的“秦嶺違建案”，是指前後時間長達5年的“秦嶺北麓違建別墅案”。中共中央2014年5月起下令整治秦嶺違建別墅，習近平對此先後6次作出“重要指示批示”，但陝西官場不為所動，直到2018年7月，中紀委副書記徐令義兩次赴陝西督導後，當地才大規模拆除問題別墅。

中央社說，此後，陝西官場震蕩，如時任陝西省委書記趙正永被指控遲遲不作為、上報虛假資料等，被開除黨籍；西安市委前書記魏民洲、陝西前副省長馮新柱、陝西省委前秘書長錢引安、陝西省前副省長陳國強等高官也隨之落馬。

降職處理的高官則有西安前市長上官吉慶、西安前政協主席程群力。

該報道稱，外界普遍分析，趙正永作為觸犯了習近平絕對權力。

該報道引據陸媒消息，習近平這次還前往近年依靠發展木耳等產業擺脫貧困的小嶺鎮金米村，了解脫貧攻堅工作情況。他表示，電商作為新興業態，既可以推銷農副產品、幫助群眾脫貧致富，又可以推動鄉村振興，是大有可為的。