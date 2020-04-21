質差醫療出口誰之過?中國商業部外貿司罕見澄清

路透社今天指中國商務部對外貿易司日前發布聲明稱，從未向企業出具指定其出口醫用口罩、醫用防護服等醫療物資的文件。此聲明是否與中國疫情醫護產品出口全世界，質量問題也引發關注有關，引發關注。中國海關總署此前稱，將對醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、醫用手套、醫用護目鏡等醫療物資實施出口商品檢驗，以加強醫療物資出口質量監管。

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據路透社今天報道說，中國商務部聲明從未指定企業出口醫用口罩、醫用防護服等醫療物資。

商務部網站周二刊登該聲明稱，近日，有企業和群眾反映商務部對外貿易司指定五家企業生產出口醫用口罩、醫用防護服等醫療物資，出口國別為意大利等15個國家和地區，給該司形象和正常工作造成了極壞影響。

據商務部貿易司聲明稱，“對於任何未經我司許可假借我司名義向指定企業提供口罩及醫用防護服生產線、配套調配供應所需的原輔材料、與企業簽訂合同並收取保證金的行為、損害國家機關威信的行為，我司將向相關管理機構舉報，並保留追究法律責任的權利。“

中國海關總署此前稱，將對醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、醫用手套、醫用護目鏡等醫療物資實施出口商品檢驗，以加強醫療物資出口質量監管。