香港政府高層指大地震 或涉中聯辦地位混亂表態

香港媒體透露，香港政制及內地事務局局長聶德權將會被撤換，空缺由入境事務處處長曾國衛接替；另有消息指港府高層大地震，多人會被撤換。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道指港媒透露：港府高層大地震，多人遭撤換。

政制事務局負責香港政制發展及各種政治事宜，包括香港和台灣關係，最近引起爭議的中聯辦地位問題，也是由政制事務局負責。港府18日晚間三度發稿，首先指北京中央駐港聯絡辨公室（中聯辦）是根據基本法第22條成立，其後兩度澄清，指中聯辦並非根據22條設立。聶德權其後為引起混亂在社群網站上致歉。

該報道稱，這起事件發生後3天，本地媒體包括官方港台今天引述消息指出，曾國衛提前5個月離開入境處，加入港府問責班子，出任政制事務局局長。

據報導，聶德權將會平調到另一個部門擔任局長。

報道稱，另外，“香港01”指，除了聶德權外，另有4名問責局長將會被撤換，包括民政事務局局長劉江華、公務員事務局局長羅智光、創新及科技局長楊偉雄，以及財經事務及庫務局局長劉怡翔。

中央社說，港府主要官員包括司長和局長全部屬於問責官員，即政治委任官員，與一般屬於公務員體系的事務官不同，由行政長官任命，概念等同台灣的政務官。入境處屬於公務員體制，性質是紀律部隊部門。