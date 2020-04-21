默克爾呼籲中國疫情透明 北京今回應自始至終透明合作

針對德國總理默克爾前一天在柏林一次新聞發布會呼籲中國在疫情以及病毒問題上應該採取透明的呼籲，中國外交部發言人耿爽今天回應稱，中國自始至終都是透明的。

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據法新社今天報道稱，中國外交部發言人耿爽在北京對記者說：“中國一直以公開，透明和負責任的方式加強流行病預防的國際合作。”

周一，默克爾呼籲中國政府對新型冠狀病毒的“成因”儘可能保持透明，法新社說，而北京被指控淡化了大流行對其領土的影響。據德國總理在新聞發布會上說：“中國對病毒起源的報告越透明，對這個地球上的每個人來說就越好。”

在今天的新聞發布會上，當被問及默克爾這些言論時，據耿爽說，中國與德國保持“密切聯繫”，以共同對抗這一大流行病。

有關病毒起源的爭議，據耿爽重申該問題屬於科學家研究人員的能力範圍。引發爭議的新冠病毒疫情起源於中國中部城市武漢。

最近幾周，美國指責中國在疫情爆發的最初幾周內沒有做出有效反應，並將疫情對中國的影響最小化。

據美國媒體指控，在武漢的中國病毒實驗室可能是新冠狀病毒的可能來源，但這家實驗室堅決否認對Covid-19大流行病承擔任何責任。

中國周一也拒絕了澳大利亞提出的調查中國對新冠病毒大流行病如何處理的要求。

針對新冠病毒最初疫情，法國總統馬克龍對北京的透明度也表示懷疑。馬克龍在上周四接受英國《金融時報》採訪時說，“顯然發生了一些未知的事情。”

據法新社說，大多數科學家認為，新冠狀病毒很可能是由動物傳播給人類的。武漢的一個市場被指控出售活的野生動物。該市場距離武漢病毒學研究所只有幾公里的距離，這加劇了人們對這些敏感病毒研究泄漏的猜測。