4月22日起武漢公共交通全面恢復！

4月22日起，武漢公交集團所屬的517條公交線路全部恢復運營。乘客乘坐公交車出行時，必須佩戴口罩，有序排隊，測量體溫，掃碼乘車。凡不按要求實名登記、測量體溫的乘客，工作人員有權拒絕其乘車。

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乘客乘坐公交車出行時，必須佩戴口罩，有序排隊，按照“一車一碼 、上下車掃碼、一車一管理員”的安全管理要求，實行實名登記、掃碼乘車，並接受體溫測量。乘客上車前，須獲取湖北省健康碼“綠碼”，依次排隊，有序掃描前車門左邊車身上的“武漢市實名登記乘車二維碼”，獲取個人健康狀況和所乘車輛信息，並向隨車管理員出示後方可上車。

若是通過支付寶申請的健康碼，建議使用支付寶進行掃描乘車登記。若是通過微信申請的健康碼，建議使用微信進行掃描乘車登記。下車前，乘客需掃描下車門玻璃上的“武漢市實名登記乘車二維碼”，向隨車管理員出示後方可下車。

另據央視報道，為了活躍消費市場，釋放消費潛力，支持武漢市商貿和文旅行業復工、復產、復市，武漢市人民政府從19日中午12點起投放第一期5億元的“武漢消費券”，所有在漢人員均可以領取。

經歷了76天封城之後，4月8日，武漢市解除離漢通道管控措施，但商業還沒有完全恢復。一位市民(音譯，李熊傑)告訴法國全天候電視台France24記者，找工作很難，送外賣的活比較好找。

一位27歲經營豆漿的老闆娘告訴法國記者，商業雖然逐漸開門，但客人還是很少，大家都很擔心被無癥狀的人感染。