中國官方或列白海豚藥用動物 曝光後急刪

隸屬中國國務院事業單位的“國家自然科學基金委員會”近期發布文件，把瀕臨絕種的白海豚列為藥用動物，並稱希望展開藥用研究。這項消息近日被陸媒曝光後，官方隨即將文件相關內容刪除。

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據中央社今天報道稱，中國官方將白海豚列藥用資源，曝光後刪文。

中國科技社群網站“果殼網”近日發文指出，在中國國家自然科學基金委員會的文件中，發現官方將白海豚列為藥用動物，希望展開藥用研究。這項研究的全稱為“國家自然科學基金區域創新發展聯合基金2020年度項目指南（第二批）”。

文件第37頁第2段寫道：“針對白海豚、中華鱟等北部灣特色藥用海洋動物資源，開展其繁育、增養殖及抗逆性狀分子機制研究，為保護和可持續利用北部灣特色珍稀藥用海洋動物資源提供技術支撐。”

中華白海豚主要分布於西太平洋、印度洋，國際自然保育聯盟於2017年將其等級評為“近危”。

該報道稱，陸媒“封面新聞”21日循線致電中國國家自然科學基金委員會查證，工作人員稱“會記下問題報告領導”。隨後，官網文件中有關白海豚藥用研究的表述便遭刪除。

中央社說，公開資料顯示，中華白海豚主要分布於西太平洋、印度洋，常見於東海，又稱為“美人魚”和“水上大熊貓”。全球中華白海豚野外種群可能不到2萬頭，其中中國約有4000多頭。國際自然保育聯盟（IUCN）於2017年將中華白海豚的等級評為“近危”。