中國疫情報境外輸入回彈 新確診也增
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中國國家衛生健康委員會今天報告新增確診病例30例，其中23例為境外輸入病例，7例為本土病例。此外當日新增無癥狀感染者42例。
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據路透社今天引述中國官方消息，4月21日中國大陸新增新冠肺炎確診30例，其中境外輸入回彈增至23例。
根據中國國家衛生健康委員會周三公告，4月21日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例30例，其中23例為境外輸入病例，7例為本土病例（黑龍江7例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外輸入疑似病例。此外當日新增無癥狀感染者42例。
境外輸入現有確診病例811例（含重症病例41例），現有疑似病例30例。累計確診病例1,610例，累計治癒出院病例799例，無死亡病例。
當日新增治癒出院病例28例，解除醫學觀察的密切接觸者784人，重症病例減少4例。
湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例5例（武漢5例），無新增死亡病例，現有確診病例97例（武漢97例），其中重症病例15例（武漢15例）。累計治癒出院病例63,519例（武漢46,367例），累計死亡病例4,512例（武漢3,869例），累計確診病例68,128例（武漢50,333例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。
據路透社，香港特別行政區1,029例（出院650例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院24例）。