中國疾控中心主任高福否認曾說“沒有人傳人” 武漢人會憤怒中國網絡會炸鍋?

中國疾控中心主任高福近日接受中國國際電視台CGTN專訪時一再強調，他從來沒說過新冠肺炎“沒有人傳人的現象”，引發熱烈討論。有人在微博留言“比病毒更毒的是人心”。與此同時，曝料高福論文指12月就“人傳人” 中國學者憤怒快爆炸。報道稱，高福在這時拋出從未說過“沒有人傳人”的言論格外引人注目。

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據自由亞洲報道稱，高福否認曾說“沒有人傳人”，武漢人憤怒。

中國疾控中心主任高福近日接受中國國際電視台CGTN專訪時一再強調，他從來沒說過新冠肺炎“沒有人傳人的現象”，引發熱烈討論。有人在微博留言“比病毒更毒的是人心”。高福稱：“我從來沒有說過，沒有人傳人的現象。不，我從來沒說過，不存在人傳人現象，從來沒有！”

該報道稱，高福在專訪中，三度說了“Never”，強烈否認他曾經說過“沒有人傳人”的現象。有網友留言指“未見人傳人”和“有限人傳人”，都不是“不存在人傳人”。這就像“可防可控”從來都不是“躺防躺控”一樣。”

還有人反諷地說，“不明白為什麼都歸咎於自媒體？“不明原因肺炎”、“未發現明顯人傳人”、“有限人傳人”、“可防可控”，當時好多國人記住的這些話難道不是從“央視新聞”、《人民日報》、《青年報》、“財新網”、《三聯周刊》等等這些最具權威的媒體上聽來的看來的？”

自由亞洲說，武漢李先生(匿名)受訪時回憶，1月23號封城之前，大家都沒有這麼緊張，甚至網上還有人開玩笑說，全世界都在防疫、中國人都在談新冠肺炎，只有武漢市人不慌。李先生說，他不排除有一群人的資訊比普通人得到得還早，他們可能已經知道採取了一些措施。普通人還是來自鍾南山第一次在央視說可以“人傳人”才意識到嚴重性。李先生：“就因為他這話把我們害死了。我有印象，就因為他說’可控’，沒有把真實的情況說出來，所以很多人放鬆了警惕。”

高福雖然堅稱沒說過“沒有人傳人的現象”，但是，一篇題為《新型冠狀病毒感染的肺炎在中國武漢的初期傳播動力學》的論文1月29日在權威醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》官網上發表。高福也是作者之一。論文通過數據分析得出結論：“自2019年12月中旬以來，密切接觸者之間發生了人傳人。”但中國官方直到1月20日，才由國家衛健委高級別專家組組長鍾南山公開“人傳人”的結論。

截至4月21日為止，根據衛健委統計，中國累計確診病例已經將近8.3萬人，累計死亡病例為4632例，光是武漢死亡人數就超過3800人。高福在這時拋出從未說過“沒有人傳人”的言論格外引人注目。

這篇論文發表後，今年二月浙江大學的王立銘教授在個人微博還貼文指，“我已經快爆炸了，我需要論文的作者們給我一個解釋！作為掌握第一手信息的研究者，你們比公眾早三個星期知道了病毒人傳人的確鑿信息，你們有沒有做到你們該做的事情？”不過，這篇貼文已經被撤下。

武漢李先生直白地說，對於習慣撒謊的人來說，他現在的話語都不會讓人震驚，至少不會讓我震驚。李先生告訴來自台灣的記者說，“你生活在一個穩定的社會，如果你看到什麼撒謊、不誠實，他會引起你的憤怒，這是一個自然人的天然反應。”李先生：“但是對於我來說，我生活在這個地方，天天被這樣的謊言包圍，還不能說實話，說實話他還要來打擊你，比方說這一段時間我就受到嚴重的警告。”李先生感嘆，一個人撒了一個謊之後，一定要用無數個謊言去圓以前的謊，那麼他接下來做的任何一件事都是不可信，因為他曾經撒謊。“當他準備撒謊、或已經撒謊的時候，他不是想怎樣彌補所造成的社會損失，或者他以前的過錯。他反而講得最多的是維護社會的穩定，絕對不能有人去講真話。”

據該報道指，高福在訪問中提及，在任何情況下，科學家都不能說新冠病毒不存在“人傳人”現象。當時大家對新冠病毒還不熟悉，但可以知道它屬於冠狀病毒“家族”，而冠狀病毒總是有“人傳人”現象。高福稱，科學家應該做的是把自己當作一名“偵探”，“證據”是作出任何結論的關鍵，不能根據“懷疑”來下結論。

台灣疾管署前署長蘇益仁說，自從SARS爆發後，台灣一直都認為中國的疫情只能參考。一定要自己親自到疫病的現場去確認，這才是最重要。這次疫情蔓延到全世界，就是其他國家沒有意識到，中國這個國家疫情本來就不透明。

蘇益仁：“這是政治體系的問題，你的科技在進步，你的政治體系如果要’三級三審’，這當然會出很大問題。現在回憶起來，他們的論文都是一月初就出來，他們內部都已經有‘人傳人’，他們很早就認知到這個問題，你也知道這個體系的問題，所以完全是‘三級三審’行政體系的問題。”

蘇益仁舉例，武漢12月一個醫院就有14個醫護人員感染，這不是沒有證據。即使有證據疾管署官員也不敢寫、不敢對外發言，直到在論文中寫出來。這不是他們沒有認知，而是在第一階段，一級的行政體系壓了下來。