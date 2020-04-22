中央高調介入後香港政壇大換班習近平“信徒”陞官

香港網絡廣傳曾國衛不久前接受傳媒訪問時的照片，照片中他的辦公室當眼處置放了習近平的瓷照。

繼港澳辦和中聯辦連日發稿抨擊民主派，高調介入香港事務之後，政壇近日盛傳將出現人事大地震，國務院今日（22日）一如傳聞公布了特區政府有關的人事任免消息，其中最引人矚目的是處理大陸與香港之間事務、以及香港本地民主發展的政制及內地事務局局長聶德權被調職，由入境處長曾國衛調升。

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聶德權上周六在其面書facebook網頁發文，為港府三度發稿及內容“出現錯誤”引起的混亂“深感抱歉”。港府是在中聯辦聲稱兩辦不是一般性的中央駐港部門因此不受基本法第22條制約之後，先後發稿三次，其中先後自打嘴巴，就中聯辦角色有不同說法，聶德權明顯在政治上犯錯需要問責。

聶德權的“深感抱歉”似乎未能取得北京的諒解，兩日之後，政壇就盛傳他的職位不保，將平調公務員事務局局長，入境處處長曾國衛將獲得晉陞接替聶的空缺。

曾國衛被香港傳媒形容是習近平的忠實跟隨者，網媒立場新聞形容曾對習近平“奉若神明”，蘋果日報則形容入境處處長向來是中央最信任的官員，曾國衛如獲中央看重接任政制局，相信賣點也是一個“忠”字。

自1997香港主權移交以來，歷任入境處處長離任後都獲升遷，進入政府權力核心，外界有評論認為，入境處負責本港出入境政策，涉及大量機密資料，包括出入境人士黑名單，出任入境處處長的人都是北京信賴的人選，所以歷任入境處處長離職任都獲重用。

國務院22日宣布的人事任免，除聶德權獲平調之外，其餘有4名局長將被“離職”，包括民政事務局局長劉江華、創新及科技局局長楊偉雄、財經事務及庫務局局長劉怡翔，以及公務員事務局局長羅智光。

出身香港親共最大政黨民建聯的劉江華，今次被“離職”民政事務局局長，相信與去年年底區議會選舉建制派大敗有關。今年年初港澳辦和中聯辦先後撤換主任，外界亦相信是要為選舉失敗問責。

國務院宣布，接替劉江華的仍是民建聯的黨員徐英偉，徐曾經是青年民建聯副主席兼委員，目前是勞工及福利局副局長。

民政事務局對地區選舉工作有着重要的影響力，可動用地區網絡、青年工作的撥款及每年達數十億元的資源，是統戰工作的策略職位。北京考慮到目前18區議會中被民主派光復了17區，當局要與地區硬鬥硬，而今年立法會9月選舉大戰當前，北京易帥搞好地區網絡，慎防建制派連輸兩仗，似乎是陣前易將之舉。

升任局長的人選當中，最少兩人與民建聯有關，除徐英偉之外，民建聯中委許正宇將出任財經事務及庫務局局長。

至於創新及科技局局長楊偉雄離職之後的空缺，將由機電工程署署長薛永恆接替。