外媒關注倒習近平遭整肅？指“狠角色”傅政華卸黨職

據中央社指，受到高層器重的傅政華突然卸下黨組副書記職務，引起多方揣測。加上分管國保的孫力軍被查，還被形容為“無視政治紀律”，成為中國公安系統在疫情中的大地震。馬來西亞媒體引述中國官方圖片新聞，指稍前傅政華曾在2019年國務院新聞辦公室新聞發布會上，介紹中國“憲法宣傳周”活動安排，並於4月10日下午曾出席一次有關疫情的視訊連線論壇開幕式。

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據光華網今天報道稱，倒習近平遭整肅？“狠角色”傅政華卸黨職。消息還引述財新網報道，中共司法部官網“部領導介紹”周一更新顯示，傅政華已卸任司法部黨組副書記。據指傅政華是在中國公安部副部長孫力軍落馬，似引發官場地震後，他的司法部長職位幾乎也在同一時間出現變動。

年滿65歲的傅政華，於4月10日下午曾出席一次有關疫情的視訊連線論壇開幕式。

該報道稱，傅政華與孫力軍同樣出身公安系統，都曾擔任中國“反邪教”工作的執行主管，均屬政法要角，因此都是主力幹將。如今孫力軍被查，傅政華突然不再兼任黨組副書記職務，外界隨即產生“公安系統是否遭整肅”的聯想。

據了解，在中共18大“反貪打虎”聲中，他要出事的消息在坊間也流傳甚廣。傅政華一直被外界視為江派成員、前中共政法委書記周永康的親信，在習王反腐打擊周永康等人時，傅政華被傳倒戈習近平，在處理令計畫兒子車禍事件中，有傳言說傅政華曾向習近平通風報信，因此被外界認為暫時是避避風頭。

2018年兩會人事上，傅政華轉任司法部長，是曝出的最大冷門，當時坊間輿論一片嘩然。外界解讀認為，傅政華很有可能是被調虎離山，方便查他在公安系統的問題。