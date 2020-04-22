官方起訴中國 美國密蘇里州司法首控 索賠疫情賠償

美國密蘇里州成為該國第一個就中國應對新冠疫情的方式提起訴訟的州，稱中國的疫情響應使該州蒙受巨大經濟損失。據密蘇里州總檢察長Eric Schmitt向聯邦法院提起了這起民事訴訟，其中包括玩忽職守等多項指控。訴訟聲稱密蘇里州及其居民可能遭受了數百億美元的經濟損失，並要求現金賠償。至此網絡多個評論指各種索賠訴訟很可能落為叫囂泡沫。

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據路透社報道，密蘇里州成為美國首個起訴中國的州，要求賠償疫情經濟損失。

密蘇里州總檢察長，也為共和黨人Schmitt周二在一份聲明中稱，“中國政府在新冠病毒的危險性和傳染性方面對世界撒了謊，令吹哨人噤聲，且幾乎未採取什麼行動來遏制病毒擴散，他們必須為自己的行為負責。”訴訟還指控中國政府通過“囤積”口罩和其他個人防護裝備(PPE)令疫情加劇。

路透社說，同樣是共和黨人的美國總統特朗普最初對中國和中國國家主席習近平對疫情的官方應對大加讚揚。自那以來，全球累計確診病例已達250多萬例。不過，他和其他美國高級官員也將病毒稱為“中國病毒”，並在最近幾天更加言辭激烈。

該報道稱，此前，一些美國企業主的代表已經在美國的多家法院對中國提起了類似的訴訟。國際法專家對路透社表示，在美國法院追究中國對新冠疫情責任的做法不太可能成功。芝加哥大學國際法教授Tom Ginsburg表示，一項名為主權豁免的法律條款為外國政府提供了廣泛的保護，使其免受美國法院的起訴。

Ginsburg稱，他認為最近針對中國的一系列訴訟是出於政治目的，是為了幫助將在11月參加大選的共和黨領導人。據他表示，“我們看到很多政治右翼人士聚焦於中國問題，以掩蓋美國政府自己的錯誤。”

路透社說，特朗普最初淡化了疫情的嚴重性，截至周二，美國累計確診病例升至近80萬例，死亡病例達4.3萬多例。疫情還迫使各州州長宣布了關閉企業和社會活動的居家令，導致過去一個月請領失業金人數達到創紀錄的2,200萬人。

該報道引述加州大學黑斯廷斯法學院國際法教授Chimène Keitner認為，“如果美國想對中國索賠，必須是在一個國際法庭提起訴訟，”這位加州大學黑斯廷斯法學院國際法教授Chimène Keitner稱，“美國法院對此類索賠沒有民事管轄權。”