崔天凱也批特朗普政治化 話語含蓄

中國駐美國大使含蓄地抨擊美國總統特朗普，批評一些政客專註於進行“無端指責”，分散人們對這種致命冠狀病毒的科學信息的注意力。崔天凱在彭博的一個網絡直播活動上還為中國應對新冠疫情的做法進行了辯護。特朗普等人批評中國未能及時、透明地提醒世界注意這種新型冠狀病毒的風險。

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據路透社報道，中國駐美大使崔天凱含蓄抨擊特朗普將新冠病毒政治化。

中國駐美國大使周二崔天凱在彭博的一個網絡直播活動上說，“我真正擔心的正是缺乏透明度，不是在科學方面，不是在醫療方面，而是在一些政治發展方面，特別是在美國，” 崔天凱說，“科學家的觀點很少受到關注，因為一些政客專註於他們的污名化和毫無根據的指控，”他補充說，指責媒體也在傳播臆測和謠言。

路透社說，白宮沒有立即回應置評請求。當被問及崔天凱是否指特朗普時，中國大使館沒有回應。

這場疫情導致中美兩國的關係日趨緊張，冠狀病毒去年起源於中國武漢，已經感染了數百萬人，並在全世界範圍內顛覆了人們的生活。全球共有超過250萬人感染了冠狀病毒，其中近三分之一在美國。上月，美國國務院召見崔天凱大使，抗議北京方面暗示可能是美國軍方將這種冠狀病毒帶到中國的言論，加劇了這兩個全球大國之間的緊張關係。

與此同時，特朗普表示，他的政府正在努力確定這種冠狀病毒是否來自武漢的一個實驗室。此前有報導稱，這種病毒可能是在一個有中國政府背景的實驗室人工合成的，或者可能是從一個這類實驗室泄漏出來的。

早在今年2月，中國科學院武漢病毒研究所就否認了這些指控。

路透社說，特朗普和其他官員還對中國官方宣布的死亡人數深表懷疑，並停止向世界衛生組織(WHO)提供資金，指責後者宣揚中國有關此次疫情的“虛假信息”，他指責中國的虛假信息擴大了疫情的波及範圍。

但崔天凱表示，中國一直持開放態度，他提到了中國政府與華盛頓和世界衛生組織在1月初的通話，以及每天就此次疫情舉行的新聞發布會。據崔天凱指出，“我們在盡最大努力提供透明度。我們一邊在研究和了解(病毒)，一邊在分享(信息)。”