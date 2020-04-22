歐洲朋友國家意大利率先提聯署向中國索賠

中國被指隱匿疫情引起全球法界反制行動，除美國密蘇里州向中國政府提告索賠，意大利昨天也成立“向中國政府集體訴訟索賠”的連署網站，計畫50萬人簽署，並尋求在美國司法下聯合訴訟。

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據中央社今天報道稱，意大利連署向中國索賠，該國消保會與百年飯店也要提告。意大利是在昨天也成立“向中國政府集體訴訟索賠”的連署網站，短短一天內就有數百人連署。

此外，據意大利通訊社Adnkronos報道稱，意大利消費者權益保護協會（Codacons）也考慮向中國政府提出訴訟。協會主席芮恩齊（Carlo Rienzi）表示，因為意大利的消保法令不完備，他們正在與美國法律公司研究，擬在美國提出訴訟案，讓全世界都可以參與。

該報道引述意大利最大商業報“24小時太陽報”（Il sole 24 Ore）消息，北意知名滑雪勝地柯蒂納戴比索（Cortina d\'Ampezzo）一家近兩百年歷史的四星旅館“郵務飯店”（Hotel De La Poste），已向意大利法院提出對中國衛生部的賠償訴訟。

據郵務飯店控訴，中國政府延遲向世界衛生組織（WHO）通報疫情，導致北意疫情慘重，原訂3月在該地舉辦的高山滑雪世界盃決賽因而取消，飯店原本訂房全滿，蒙受巨大損失，中國政府應負起賠償責任。

意大利通訊社Adnkronos說，意大利非營利組織“歐洲一體”（Oneurope）帶頭髮起向中國政府求償的行動，計畫負責人裴洛尼（Ferdinando Perone）表示，根據國際健康規約，任何國家發生重大流行病疫情，必須在24小時內向世界衛生組織通報，中國政府沒有做到這一點，因此中國當局該負的責任非常明確。

據報道稱，意大利向中國求償網站 （https://www.covid19classaction.it） 昨天上線，裴洛尼表示，網站計畫在4、5月連署，6月訴諸法律行動。他預估參與連署者將超過50萬人，向中國求償金額可能超過1000億歐元。

據報道指出，意大利控訴中國政府賠償的法界倡議或許尚在起步階段，但在其他歐美國家已如火如荼進行。例如英國智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society）公布的長達44頁報告，詳盡分析了對北京提起疫情賠償訴訟的法律依據；美國密蘇里州也公開向中國政府提起訴訟賠償。

中央社說，向中國求償的風潮甚至延燒到印度，一名孟買律師蘇哈尼（Ashish Sohani）近日向國際刑事法院控訴中國國家主席習近平與4位中國官員涉嫌隱匿疫情，造成全球生命與經濟重大損失，要求中國當局向印度人民與政府賠償2.5兆美元。據蘇哈尼痛陳，中國政府隱匿疫情的行為，是對全人類的背叛。