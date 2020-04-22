湖北醫生或因批評中醫 遭懲扣詆毀國家防疫政策大帽子

湖北醫師余向東近日被指詆毀國家防疫政策、攻擊中醫中藥，遭撤銷副院長等職務。有中國媒體人指出，這是繼李文亮後再有醫師因言獲罪，質疑官方仍容不下醫界不同的聲音。中國官方在本次疫情里，不斷強調“中西醫結合治療”，大力推崇中醫的效用。報道稱余向東的言論，和主旋律格格不入。

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據中央社今天報道稱，中國湖北再有醫師遭懲處，被指詆毀防疫政策攻擊中醫。

該報道引述明報消息，中國網上近日流傳一份“鄂東醫療集團”紀律委員會的通報文件。通報指，任職於該集團的余向東醫師在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情期間，透過微博、微信公眾號，對政府的戴口罩、封城等防疫措施，及安徽省支援湖北黃石市的1.2噸中藥材，多次發表冷嘲熱諷的不當言論。通報指余向東詆毀國家防疫政策、攻擊中醫中藥，損害黨和政府的形象，決定將他記過處分，並免去鄂東醫療集團質量（品質）管理部主任、黃石市中心醫院副院長等管理職。

據該報道稱，余向東在中國小有名氣，除了在醫院任職，也以“棒棒醫師”為筆名開設微博和微信公眾號，長期發表醫學相關的科普文章，經常質疑中醫，還出了一本叫“拍磚中醫”的書，被網友稱為“中醫黑”。

疫情期間，余向東投入防疫工作，也兩度發文批評防疫政策。在題為“循證的崩潰”文章中， 他質疑醫界選用幾項治療患者的藥物，缺乏臨床實證，文章刊登不久就被刪除。之後他又在“無證可循就只有等死嗎”中，批評武漢協和醫院盲目地用抗菌藥物，來治療病毒引起的2019冠狀病毒疾病。

據中央社說，中國官方在本次疫情里，不斷強調“中西醫結合治療”，大力推崇中醫的效用。余向東的言論，和主旋律格格不入。

余向東透過自媒體“健康界”證實了遭懲處的消息，他表示“組織上對我的安排很好，今後做醫生，也做一點質量管理工作，以前寫的文章已經成為歷史”。他也在微信公眾號最新的文章里表示，懲處通報是被別有用心的人給曝光，他暫時關閉微博，“不參與，不折騰，也管不了”。

據資深媒體人於平在微信公眾號“魚眼觀察”撰文指，這是繼已逝的李文亮後，再有湖北醫師因發表“不當言論”被懲處，令醫師群體相當震驚。他表示，只要是從專業出發，哪怕醫師有不同意見，也應受尊重，不該被扣上大帽子。“醫學屬於科學，而只要是科學，從來沒有人能壟斷真理”。