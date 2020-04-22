澳美討論就新冠疫情大流行展開國際調查 促法德支持

澳大利亞政府周三表示，總理莫里森(Scott Morrison)昨晚與美國總統特朗普，還有德國及法國領導人通電話，希望他們支持就新型冠狀病毒疫情展開國際調查。此舉遭到中國憤怒指責。不過，澳大利亞無懼，反而勇稱是牽頭國家。

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據路透社今天報道稱，澳大利亞和美國領導人討論就新冠疫情大流行展開國際調查。消息指澳大利亞正在推動就疫情的起源及擴散進行獨立檢討，當中也包括檢討世界衛生組織(WHO)的反應，此舉引發中國的強烈批評，指控澳大利亞議員是受了美國指使。

據莫里森周三在推特上表示，他與特朗普進行了“非常有建設性的對話”，討論兩國對於疫情的反應，以及重啟經濟的必要性。據莫里森在推文中說，“我們也討論了WHO議題，以及合作改善國際間對於疫情反應的透明度及有效性。”

據莫里森的辦公室指出，他還在與德國總理默克爾及法國總統馬克龍的通話中，討論了WHO的作用。

報道稱，一名澳大利亞政府消息人士對路透社表示，澳大利亞正在研究是否應給予WHO類似國際武器監察機構那樣的權力，允許其進入一個國家調查疫情，而無需事先獲得同意。

美國白宮最近在猛烈抨擊中國和WHO，並已撤銷美國對WHO的資金支持。

澳大利亞資深議員也質疑北京當局處理疫情問題時的透明度。

該報道說，中國駐堪培拉大使館周二在聲明中稱，澳大利亞議員在充當特朗普的喉舌，“某些政客近來熱衷於鸚鵡學舌，追隨美國某些勢力對中國進行政治攻擊”。

但澳大利亞外長佩恩(Marise Payne)卻把澳大利亞放在牽頭組織調查的位置上，因為澳大利亞是“一個自由的民主國家，在促成有建設性的全球合作方面有信得過的歷史。”佩恩在為澳大利亞報紙撰寫的文章中稱，任何國家都沒有“必要覺得自己被挑出來指摘”。