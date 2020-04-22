王全璋隔離期滿後依然沒自由

美國駐華使館推特周二轉發了美國國務院發言人摩根·奧特葛斯（Morgan Ortagus）有關呼籲恢復王全璋的行動自由並釋放維權人士的聲明，王全璋的妻子李文足今天對美國駐華使館表示感謝，並且敦促當局迅速恢復王全璋的人身自由。

廣告 繼續瀏覽後續

4月22日是王全璋出獄之後的第17天，北京當局以新冠疫情為由將王全璋隔離在山東濟南，然而隔離限期14天期滿之後，王全璋卻依然被阻止前往北京與妻兒團聚。今天一早，李文足透露說，王全璋的姐姐前往濟南探望，抵達王全璋住處之後電話便無人接。王全璋姐姐出發前表示此行一定要將弟弟送回北京讓他與親人團聚。

美國國務院發言人的聲明強調王全璋受到5年不公正的監禁後現已獲釋。美國高度關注王全璋的身體和精神狀態。呼籲北京釋放余文生等所有受到不公正監禁的人士。

4月22日是余文生律師失去自由第846天，他的家屬在他失蹤之後從未能與他見面。徐州市中級人民法院去年對余文生案開庭審理之後至今未做出任何裁決，余文生妻子譴責官方行為殘酷，非人道並且違背法律。

余文生律師2018年1月19日在中共舉行十九大二中全會時發表修憲倡議書，提出政治改革建議，第二天被中國當局以妨礙公務罪刑事拘留，同年被當局以煽動與顛覆國家政權罪逮捕，去年五月，有傳聞說當局對余文生進行了秘密審判，但是家屬與辯護律師卻未能獲得有關庭審的任何信息。余文生曾經多次代理法論功信徒案件，曾經因支持香港雨傘運動而被關押。2015年因維護709案受害者權益而被註銷律師證。

中國另一位知名維權律師江天勇已經獲釋一年兩個多月，但是，他卻繼續被軟禁在河南信陽老家，同當年的陳光城律師一樣，被數十名看守晝夜守護。