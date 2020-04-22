瑞典清零關閉所有孔子學院

瑞典近日關閉了所剩的孔子學院以及與孔子學院有合作關係的學校學中文教育課堂，據指成為歐洲第一個完全清退與中國國家層面孔子學院教育合作計畫的國家。瑞典與中國雙邊關係交惡已有多時，從中國遊客指控在瑞典遭受歧視事件到香港銅鑼灣書店桂民海撲朔迷離拘禁案，再到新冠病毒疫情批評，瑞典與中國已經從過去的友好合作變為相互攻擊指控懷疑。評論稱維持孔子學院的合作基礎喪失殆盡。

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據英國泰晤士報昨天的報道稱，瑞典人關閉了由中國政府資助的孔子學院以及瑞典學校學中文課堂計畫，此舉正值兩國關係不斷惡化之際。

該報道說，此前孔子學院與學校學中文計畫皆由中國政府機構資助並提供教材。

瑞典關閉最後存留的孔子學院與學校學中文課堂計畫，瑞典與中國雙邊關係因相互敵對與指控而變質。據信瑞典或是歐洲第一個全部清零孔子學院以及由中國官方資助的學校學中文合作計畫的國家。

據英國泰晤士報引述分析說，瑞典與中國之間早前良好合作關係蛻變成為更多互相指控，互相指責干涉內政以及互批低能的敵視關係。

此前直至2015年，瑞典與中國關係合作緊密。2005年，中國在瑞典斯德哥爾摩大學開建歐洲的第一所孔子學院，2010年，中國成功併購瑞典名車Volvo車企。

據該報道稱，瑞典與中國兩國政府關係由中國逮捕了桂民海事件開始惡化。

不過據消息稱，瑞典斯德哥爾摩大學早在2015年就報告，將不再續簽孔子學院的合作協議。目前的協議到今年6月底結束。