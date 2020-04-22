疫情維穩再加碼 高層設立平安中國小組 首會官員上下引猜測

中共中央日前決定成立“平安中國建設協調小組”，旨在“因應矛盾”，且今年的首要重點工作，就是化解涉及疫情的各種矛盾，該小組由中央政法委主導，並在21日召開第一次會議。中國司法部長傅政華黨職異動，且缺席“平安中國建設協調小組”，讓這個小組受到注意。

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據中央社今天報道稱，中國成立平安中國小組，首要重點化解疫情矛盾。

中國司法部長傅政華黨職異動，且缺席“平安中國建設協調小組”，讓這個小組受到注意。據報導，中共成立這個小組旨在“因應矛盾”，且今年的首要重點工作，就是化解涉及疫情的各種矛盾。報道引述新華社消息，中共中央日前決定成立“平安中國建設協調小組”，由中央政法委主導，並在21日召開第一次會議。

中央社說，但港媒發現，原應與會的傅政華並未出席，而遼寧省長唐一軍卻意外現身，引發外界揣測。這些揣測，反讓“平安中國建設協調小組”的性質和功能受到注意。21日主持第一次會議的中共中央政法委書記、小組長郭聲琨說，成立這個小組，是順應中國“社會主要矛盾歷史性變化”的長遠之策，是彰顯“‘中國之治’政治優勢和制度優勢”的戰略之舉。

根據官方說，“平安中國建設協調小組”列出的今年重點工作，第1項就是“深入開展涉疫矛盾糾紛排查化解”。其中提到，今年要深入清查受（武漢肺炎）疫情影響的行業、各群體中因疫情存在的矛盾糾紛，密切掌握復工復產、民生就業等出現的問題隱患，加強預警研判，依法落實化解、幫扶、疏導措施。

除化解涉疫矛盾外，這個小組今年的工作重點還包括：打好掃黑除惡專項鬥爭決勝戰、抓好市域（城市領域）社會治理現代化試點、嚴防公共安全案事件反彈、有效防控網絡安全風險。其中的“抓好市域社會治理現代化試點”提到，要深入總結防疫經驗，梳理分析市域社會治理存在的弱點，健全完善市域社會治理體系，“努力把重大風險化解在市域”。

該報道稱，而在“有效防控網絡安全風險”中也指明，要推進網絡違法犯罪的打擊整治行動。

據消息，新成立的成立平安中國小組，主要聚焦中國國內維穩。