皮尤新民調驚指美國人近百分之90視中國為威脅

新發布的一項民意調查顯示，受訪美國人中有約三分之二對中國持負面態度，約90%的美國人將中國的影響力和實力視為一種威脅。此外，美國人對中國國家主席習近平的信心也處於歷史低點。

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據美國之音今天報道說，民調稱三分之二美國人對中國持負面態度。民調機構皮尤研究中心星期二公布的一項民調顯示，約三分之二受訪美國人對中國持負面態度。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）星期二（4月21日）發布的這份民調指出，約66%的受訪美國人對中國持負面看法，創下皮尤自2005年開始此項調查以來的最高水平。調查還發現，約90%的美國人將中國的影響力和實力視為一種威脅，其中62%的人認為這是“主要威脅”。

皮尤中心稱，貿易赤字等經濟因素仍然是美國公眾關注的關鍵問題，“其他問題——包括中國的人權政策和環境惡化——也讓美國人感到擔憂。”

據該報道說，皮尤中心的這項調查從3月3日至3月29日對1000名成年人進行了民意調查。

從黨派來看，72%的共和黨人對中國持負面態度，民主黨人對中國持負面看法的則為62%。

此外，美國人對中國國家主席習近平的信心也處於歷史低點。大約70%的受訪者表示對習近平在國際事務中做正確的事情沒有信心。

根據此報道，只有22%的人說他們對中國領導人有信心，這一數字較去年下降了15個百分點。