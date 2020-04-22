美國人口普查有人發起“香港人不是中國人”運動

美國目前正進行十年一度的人口普查，有一群在美國的港人發起活動，呼籲其他在美國的港人填上“香港人”的身份，澄清中國人之間的分別。發起這次活動的波士頓愛默生大學（Emerson College）港生許穎婷告訴蘋果日報，在美台灣人已推動同類活動40年，申報台灣人的人口不斷增長，已形成一股不容忽視的族群，更有利爭取貼合台灣人需要的資源和政策。

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事實上，根據香港民意研究所最近一次有關的民調顯示，港人自認是“香港人”的認同指數是最高的78.9，其次是自認“亞洲人”的72.8、“世界公民”的66.9、“中華民族一分子”的67.3以及“中國人”的66.0和“中華人民共和國國民”的58.0。

許穎婷去年4月在愛默生大學校報發表題為《我來自香港，不是中國》文章，指出在美台灣人推動在填寫人口普查表時申報是“台灣人”的活動，已有多年，使她決定推動類似港人身份認同活動，“尤其是過去一年，香港經歷了許多事情，是否應該借10年一次的美國人口普查，帶出一個主題活動去團結在美港人。”

她指出，英文沒有華裔和中國人之分，統一叫Chinese，所以外國人不明白種族上是“華裔”，但政治上不是“中國人”的概念，“許多亞洲人同樣是華裔，但他們可以跟據出生地或居住地，因為不同文化和不同語言，申報自己是越南人、日本人、韓國人。為何台灣人和香港人就必須認同自己是Chinese？”

她表示，推動活動時遇到不少挫折。首次是起步較遲，準備、宣傳工作非常急促；加上美國爆發武漢肺炎，原定街站活動等在居家令下遭取消，因此很難接觸年紀較大，或較基層、沒有上網習慣的一群。在Facebook刊登的廣告，也受到一些簡體字留言攻擊，廣告後來更被下架，他們要不斷修改設計、字眼，以滿足網站要求。

許穎婷表示，這只是一個起步，希望可喚醒在美港人的“香港魂”，知道香港是一個族群，而且數字每十年遞增，“數字可能微不足道，只是單純一個數，一個人口統計，但對於衡量港人對美國社會的貢獻非常關鍵”。

台美公民協會（TACL）自1990年起便進行同樣活動，2020年踏入40周年，也是第四次大型宣傳；過去每一個十年，都可看見在美台灣人人口不斷在增長。2010年美國人口普查中，約有23萬人在種族欄中填寫“台灣人”，較2000年時增長59%，顯示越來越多台灣民眾認同台灣人身份。

“台灣人”多了有什麼好處？台美公民協會負責公民參與的胡若涵表示，這並非一加一等於二，不能簡單地量化成實物，但人多自然勢眾，有一定數量就可以向地區政府或當區眾議員施壓，確保意見得到重視，從而爭取更多資源和權益。

她指出，台灣在國際中若更有地位，可以帶來更多好處。就像這次由中國輸出的武漢肺炎瘟疫，台灣在防疫上表現突出，若世界衞生組織重視、參考台灣的意見，可能會有不同的結果。

在台灣出生的胡若涵強調，即使說同樣語言，台灣人就是台灣人，不是中國人，就像南韓人、越南人不會是中國人一樣。雖然有些在內戰後，由中國撤退至台灣的國民黨人，認為自己是中國人身份，但本土出生長大的台灣人不會接受，“在民主社會，每個人都有自由意志去認同自己身份社群，並且互相尊重對方的不同選擇。”