蔡英文稱艦隊除帛琉外未赴他處嚴德發先說曾赴他處隨後改口

台灣總統蔡英文今天表示，這次敦睦艦隊有執行特殊任務，不方便公開說，不過除了帛琉以外，沒有去別的地方。但國防部長嚴德發說法不同，他說，有去其他地方，願意配合立法院做機密報告，並提供艦隊的航跡圖。

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蔡英文今天(22日)在總統府和媒體會面。外傳敦睦艦隊這次從帛琉返台途中曾執行機密任務，以至於花了25天才返抵台灣，相較於出發前往帛琉時只花7天，媒體詢問蔡英文，帛琉零確診，但敦睦艦隊回來出現群聚感染，是否與機密任務有關？

蔡英文回答說，這次的敦睦艦隊是一個歷年都有的演訓，在這個階段來講，算是非常重要的演訓，是有一些比較特殊的任務，不方便在公開場合說。她清楚回答，你問我除了帛琉之外有沒有去到別的地方，我的答案是沒有啦」。

另方面，立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長嚴德發列席，就盤石艦群聚感染事件做項目報告。立委呂玉玲質詢時也問到，敦睦艦隊回程花了25天，是不是到了其它地方。

嚴德發證實說，其它的地方當然有去，但去哪裡不方便公開說明，國防部願意配合立法院做機密報告。立委要求國防部必須提供敦睦艦隊的航跡圖。嚴德發說，會配合立法院會議程序，在收到通知後馬上整理，一周內提供。

對於敦睦艦隊是否與其他國家的友軍接觸，嚴德發接受媒體訪問時指出，並沒有跟其他國家友軍接觸。

不過，在蔡英文公開說除了帛琉，艦隊沒有去過其它地方，今天下午，嚴德發在立法院立刻改口，面對國民黨立委萬美玲質詢，他說，「敦睦支隊出去，就一個國家，沒有去其他地方，就是去帛琉」。

敦睦艦隊群聚事件，今天又新增一名確診者，截至目前為止，這個事件共28人確診，台灣官方已掌握接觸者共692人，分散在十個縣市，其中446人實施居家隔離，246人實行自主健康管理。