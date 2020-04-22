諾貝爾獎獲獎者稱新冠病毒是中國研究所製造的說法 有無人聽?

據朝鮮日報報道，目前，全世界有240多萬人感染的新冠病毒可能是從中國武漢的病毒研究所泄露的。學術界普遍認為，很難將其視為人為製造的病毒，但中國政府沒有透明地公開信息，因此爭議正在擴大。

廣告 繼續瀏覽後續

據該報道說，諾貝爾獎獲獎者：新冠病毒是中國研究所製造的。法國病毒學家呂克•蒙塔尼耶博士當地時間17日在電視節目中主張：“新冠病毒很可能是人為製造的。”他是2008年因發現艾滋病毒（HIV）而共同獲得諾貝爾醫學獎的學者。據他說：“假設之一是可能中國原本希望開發出HIV疫苗。中國當局應該公開做過哪些研究。”

該報道稱，這種主張在初期被認為是陰謀論。直到1月底，擁有67萬名粉絲的金融專門博主聲稱“中國的一位科學家製造了病毒”時，還是根本沒人相信的氛圍。但進入本月以來，《華盛頓郵報》14日提出具體情況，點燃了武漢病毒研究所泄露新冠病毒的可能性。報道說，2018年美國官員訪問武漢病毒研究所後，批評其安全狀況不甚理想，並向美國政府報告可能發生傳染病。福克斯新聞報道稱：“中國政府收到了實驗室病毒泄露後處理的過程報告。”

該報道說，在歐洲方面，英國代理首相16日逼問中國應該回答新冠是如何發病的、為什麼未能阻止。中國內部還出現了“實驗室泄露論”。

據該報道指出，學界普遍認為，新冠病毒不是人為製造的。《世界日報》在介紹蒙塔尼耶博士的觀點時說，這種主張不是學術界的主流，全世界大多數學者都不同意。但中國政府對發源於武漢病毒研究所的傳聞閉口不談，一味否認，這在一定程度上增加了人們的不信任。在中國，有傳聞說曾在武漢病毒研究所工作的一位女性研究員是最早的新冠患者，且死於新冠。但據法國電台RFI報道，研究所方面起初否認她的存在，後來又改口稱她“正在其他地方健康地工作”，從而加深了人們的不信任。