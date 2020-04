香港新聞自由全球排名下跌至第80低於蒙古科特迪瓦

林鄭月娥從2017年出任特首至今,國際對一國兩制的實行前景看淡,對香港在多方面的國際評級亦有所下調,惠譽評級機構七個月兩度調低香港信貸評級,“因為中央對港介入越趨主動”,美國智庫傳統基金會上月公布全球《經濟自由度指數2020》,香港失落連續25年被評為“全球最自由經濟體”的寶座,拱手讓給新加坡。到了昨天,情況本來就差強人意的新聞自由指數及指數,更下跌七位,在無國界記者的年度報告中排行80,原因是“記者在示威中成警暴目標”。

中國的新聞自由排名是第177,屬於榜尾分子。最差的是北韓。報告同時提到武漢首發的新冠病毒肺炎疫情大流行,加大對新聞自由的威脅,中國及伊朗等極權政府打壓傳媒報道疫情資訊。

無國界記者周二公布2020年世界新聞自由指數及排名,香港排第80名,比去年下跌七位,排名是史上最低,低於蒙古、科特迪瓦及突尼西亞。該組織列明香港排名下跌原因是“記者在民主示威中所受的對待”(because of its treatment of journalists during pro-democracy demonstrations),並指出“記者在示威中成警暴目標”。

根據無國界記者的資料,香港在2002年創榜之初全球排名第18,到了2009年的排名滑落至第48,到了今天可說是每況愈下。

無國界記者公布2020年世界新聞自由度指數及排名,名單內180個國家及地區中,北歐國家挪威、芬蘭、丹麥及瑞典分別名列頭4位,排名墊底的國家為北韓。伊朗及中國則分別排第173位及177位。

報告指出,今次排名與部份國家打壓傳媒報道武漢肺疫情有直接關係,無國界記者秘書長德洛瓦(Christophe Deloire)表示,部份政權利用民眾對疫情的憂慮及行動力大減的前題,採取平常不可能採用的措施。中國被指隱瞞武漢肺炎疫怖,報告提到中國“維持對資訊的高度控制,在武漢肺炎這場公共衞生危機中,全球都會感受到此舉帶來的負面影響”;報告亦提到匈牙利國會通過法案,容許總理奧爾班(Viktor Orban)借疫情乘機擴充權力,包括可隨意拘捕被指散播假消息的記者,令新聞自由受到打擊。

土耳其總統埃爾多安多次被批評打壓新聞自由,雖然土耳其的排名上升3位到154,但報告指這只是因為“其他國家排名下跌”,不代表新聞自由狀況有正面改善,當局尤其加強對於網媒的打壓,該國“比以往任何時候都要專制”;俄羅斯排名149位,報告指俄羅斯當局“利用各種方式控制互聯網”,這些“中國式的做法令人憂慮”。