中國今再追贈世衛3000萬美元

在中國早前宣布捐款2000萬美元給世界衛生組織協助抗疫後，周四又宣布增加3000萬美元的現彙捐款。中國外交部發言人耿爽周四主持例行記者會時，如此宣布。

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據光華網今天報道稱，中國增加對世衛捐款3000萬美元。中國外交部發言人耿爽宣布，中國會增加對世衛的現彙捐款。

在中國早前宣布捐款2000萬美元給世界衛生組織協助抗疫後，周四又宣布增加3000萬美元的現彙捐款。

中國外交部發言人耿爽周四主持例行記者會時，作如此宣布。耿爽表示，為協助新冠肺炎疫情防控，支持發展中國家衛生體系建設等工作，中方遂決定在前期向世衛捐款現彙的基礎上，增加3000萬美元現彙捐款。

據聯合早報說，中國外交部發言人耿爽今天（23日）宣布，中國將在此前向世衛組織捐款2000萬美元的基礎上，再追加3000萬元現彙捐款，用以支持世衛組織開抗擊冠病疫情的國際合作。

該報道稱，此外，美國總統特朗普上周宣布暫停對世衛組織的贊助後，中國外交部曾回應稱，中國已經向世衛組織捐款2000萬元，還強調將繼續向世衛組織提供力所能及的支持和幫助。

根據世衛組織資料，美國是贊助世衛組織最多資金的國家，占該組織總預算15%。