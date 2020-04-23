中國推2035知識產權強國戰略

中國國家知識產權局局長申長雨周四稱，正在抓緊制定面向2035年的知識產權強國戰略綱要，目前綱要初稿已基本形成，並在一定範圍內初步徵求了意見，下一步將加快充實完善，並計畫於今年下半年報請中央審議。

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據路透社今天報道稱，中國面向2035年的知識產權強國戰略綱要初稿基本形成。

據中國國家知識產權局局長申長雨周四在國新辦新聞發布會上並透露，全國去年共查處商標違法案件3.2萬件，假冒專利違法案件0.7萬件，案值合計5.1億元人民幣；查處各類不正當競爭案件1萬件，案值31.6億元。另外，去年知識產權使用費進出口總額約410億美元，其中出口額66億美元，同比增長18.8%。

路透社說，知識產權保護一直是中美貿易談判的一個焦點。中美雙方此前就加強知識產權保護進行了深入討論，在商業秘密保護、與藥品相關的知識產權問題、專利有效期延長、地理標誌、打擊電子商務平台上存在的盜版和假冒、打擊盜版和假冒產品的生產和出口等方面達成共識。

據申長雨介紹，去年全國公安機關共立案各類侵犯知識產權和制售偽劣商品犯罪案件2.4萬起，破案1.6萬起，抓獲犯罪嫌疑人2.9萬名，涉案價值86.7億元；檢察機關批准逮捕涉及侵犯知識產權犯罪案件4,346件、7,430人，起訴5,433件、1.1萬人。

消息說，知識產權保護在中國社會滿意度提升至78.98分。

該報道說，統計顯示，2018年中國專利密集型產業增加值達到10.7萬億元，佔GDP的比重達到11.6%，具備了一定規模，對GDP增長的貢獻率達到15.7%，

中國最高人民法院日前發布“關於全面加強知識產權司法保護的意見”，表示要加強科技創新成果和商業標誌權益保護，加強商業秘密保護，並平等保護中外主體合法權利。要切實降低知識產權維權成本，大力縮短知識產權訴訟周期，並有效提高侵權賠償數額。

最高人民法院副院長、知識產權法庭庭長羅東川周二在國新辦發布會上曾介紹稱，自去年初最高法知識產權法庭設立以來，共受理專利等技術類案件1,945件，審結1,433件，其中二審案件1,174件。二審案件審理周期平均為73天，比過去大大縮短。

路透社說，中國去年完成商標法修改，將惡意侵犯商標專用權的賠償額由一倍以上三倍以下提高到一倍以上五倍以下，將法定賠償額上限從300萬元提高到500萬元。完成反不正當競爭法修訂，進一步強化商業秘密保護。