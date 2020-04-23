哈爾濱重現封閉防疫措施，並加強中俄邊境新冠檢測

中國境內新冠肺炎疫情整體形勢日趨鬆緩。根據衛健委23日通報的最新統計，此前的重災區湖北23日沒有出現新增病例。但遠在東北地區的黑龍江近日形勢出現緊張，臨近的俄羅斯目前正成為中國輸入病例的最大來源。哈爾濱近日重新加強了防疫措施。

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連日來，黑龍江境內新冠病毒感染人數出現上升，不僅有本土感染病例，更有隨一些中國人自俄羅斯回國而來的輸入病例。哈爾濱近日一些人流聚集的場所重新陷入關閉狀態。當地一名市民通過電話向本台北京常駐記者Stéphane Lagarde表示：

“哈爾濱範圍內的小區，包括一些公司或寫字間，或商業，像商場，這些人員比較密集的批發市場，現在也是關閉的狀態。一些大型的市場，或專賣，或者稍微高端些的賣場，這些地方可能人流沒有那麼大，所以暫時是開放的。”

上周，哈爾濱醫大一院和哈爾濱第二醫院發生大規模聚集性感染病例，累計感染78人，導致第二醫院癱瘓，於20日起停診。牡丹江、綏芬河兩地因疫情嚴重，已經封閉。當地醫療機構負擔加重。

“排隊就醫現象是真實存在的，因為自打疫情出現之後，網上掛號不接受門診掛號。牡丹江、綏芬河附近疫情比較嚴重，現在也出現有醫療團隊支援綏芬河”

據法廣駐京記者報道，在重新動員醫療救治機制的同時，中俄邊境檢測也加強，尤其是對卡車司機。他們必須每五天做一次新冠病毒檢測。

哈爾濱新冠肺炎病例上升引來對當地官員的懲治措施。4月17日，包括哈爾濱市副市長在內的當地18名官員被處分問責。不過，不知道這項迅速宣布的行政問責措施能怎樣阻止當地出現新病例。