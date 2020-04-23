國際調查中國疫責? 法國遭爭搶 馬克龍指現在還不是調查時候

澳大利亞與美國敦促法國支持對中國疫責進行國際調查。一位法國官員表示，法國總統馬克龍對澳大利亞總理表示，現在還不是對此次冠狀病毒大流行進行國際調查的時候，在尋找罪魁禍首之前，當務之急是採取一致行動。根據中國官方消息說，中國外長王毅22日與法國外長通話強調，在世衛組織問題上，應該超越意識形態等，站在全人類衛生健康角度上支持世衛組織。法國總統府堅指各方包括世衛組織都應保持透明。

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據路透社報道稱，法國總統馬克龍稱現在還不是對新冠大流行進行國際調查的時候。一位法國官員表示，法國總統馬克龍對澳大利亞總理表示，現在還不是對此次冠狀病毒大流行進行國際調查的時候，在尋找罪魁禍首之前，當務之急是採取一致行動。

據一位愛麗舍宮官員周三告訴路透，“他說他同意一開始確實存在一些問題，但當務之急是團結一致，現在不是討論這些問題的時候，同時他重申，所有各方都需要保持透明，不僅是世界衛生組織。”

路透社說，澳大利亞政府周三表示，總理莫里森昨夜與美國總統特朗普以及德國和法國領導人通話，尋求他們支持對大流行展開國際調查。

據中央社今天報道稱，中國外長王毅22日與法國外長通話時強調，在世衛組織問題上，應該超越意識形態、超越社會制度、超越集團陣營、超越各自國內政治考慮，站在全人類衛生健康角度上支持世衛組織。

法國總統馬克龍此前接受英國金融時報（Financial Times）專訪表示，中國新冠疫情控管成效還有許多灰色地帶，“我們不會天真地相信中國抗疫比較成功。我們不知道。顯然有些我們不知道的事情發生”。

該報道引述中國新華社，中國國務委員兼外交部長王毅22日與法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）通電話時表示，感謝法方在中方抗擊疫情困難時提供幫助，現在願投桃報李，根據法方需要提供必要支持和幫助。這既體現國際人道主義精神，也體現兩國高水準戰略夥伴關係。

據王毅指出，中國國家主席習近平珍視與馬克龍建立起來的互信與友誼。中方欣賞法國獨立自主的外交風格，尤其是堅持多邊主義的外交理念。中方也樂見法國在當前國際事務中，發揮更加積極和重要作用。

他強調，世界衛生組織是協調推進全球抗擊疫情的核心力量，在幫助非洲等發展中國家應對疫情方面更是不可或缺。現在對世衛組織應該鼓勁，而不是泄勁，應該支持，而不是拆台。

據中國官方消息說，勒德里安回應感謝中方協助法方在中國採購急需的醫療物資。法方調動民航飛機在中法之間搭建“空中橋樑”，目前運轉總體良好。中國官方消息還指勒德里安表示，馬克龍與習近平通話時，就兩國深化醫療衛生合作達成重要共識，法方願與中方一道採取措施，落實有關共識。

中國官方消息指勒德里安說，法方呼籲各國團結共同抗擊疫情。法中兩國對於世衛組織作用的看法完全一致，都支持世衛組織發揮作用，反對利用疫情對特定國家進行污名化。中國官方消息稱，雙方還就如何推動聯合國安理會常任理事國為促進全球抗疫加強合作深入交換了意見。

中央社說，據此前消息，中國駐法大使館企圖在法國推動大外宣，誇耀中國抗疫模式並批評西方國家處理不當。勒德里安14日召見中國駐法大使盧沙野，表達對中國近日相關言行的不滿。

消息沒有提及王毅與勒德里安電話是否討論了國際威脅中國疫情追責事宜。