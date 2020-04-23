孫楊傳入選奧運集訓 12小時後遭刪除

中國游泳運動員孫楊早前被國際體育仲裁法庭（CAS）重罰停賽8年，不過這位中國游泳巨星照樣入選國家游泳隊的奧運集訓名單，與一眾隊友在浙江進行訓練。不過，中國泳協在今日（23日）隨即發聲明表示，由於孫楊已在禁賽期間，所以該份名單即時作廢。

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據香港01今天報道稱，孫楊禁賽疑雲下入選奧運集訓名單，12小時後名單作廢。

中國游泳名將孫楊在兩年前拒絕突擊藥檢，並疑毀壞血液樣本瓶，被世界運動反禁藥機構（WADA）上告國際體育仲裁法庭，結果被重罰停賽8年，隨時斷送其職業生涯。孫楊一直堅持自己是清白，並向瑞士聯邦最高法院提出上訴，但他的律師團隊卻以“保密”為由回應，令外界難以知曉實際情況，加上新型冠狀病毒疫情爆發下歐洲陷入癱瘓，上訴一事至今仍然未有結果。

該報道稱，網上流傳一張由“國家體育總局游泳運動管理中心”的通知，公布入選國家游泳隊的17人東京奧運集訓名單，受禁賽風波困擾的孫楊同樣榜上有名，在4月1日至6月30日期間在他的家鄉浙江集訓。不過，中國泳協在12個小時後發聲明，表示因孫楊由國際體育仲裁法庭宣判後，即使正在等候上訴，但已經在禁賽期間，所以早前發布的名單作廢。

據中國的游泳專項記者馮旭，早前接受中央電視台的節目訪問，向外界表示孫楊的近況，“孫楊上訴一事因疫情影響而被延後，現時繼續等待瑞士方面的消息。孫楊十多年每天的訓練，難以一時三刻便停下來，而以他的性格而言，只要仍然有機會，他仍會全力以赴訓練。”

該報道引據中國內媒《北京青年報》今天（23日）上午在報道中披露一份由國家體育總局游泳運動管理中心下發的“游泳字〔2020〕49號文”通知，當中公布入選國家游泳隊的17人東京奧運集訓名單，受禁賽風波困擾的孫楊名列在其中，獲安排與同為國家游泳隊教練朱志根指導的其他隊員在浙江集訓。

不過，中國游泳協會中午在官網發表聲明，表示上述通知已作廢，原因是孫楊處於禁賽期。

協會在聲明中解釋，根據《世界反禁藥條例》，自國際體育仲裁法庭裁決之日起，孫楊已處於禁賽期，上訴期間不影響裁決執行，前期下發的通知作廢。

據該報道說，其實在周三（22日）晚，央視體育頻道在介紹中國游泳隊的奧運備戰情況時，就有透露因為疫情影響，孫楊的上訴被推遲，還在等瑞士方面的消息，並且孫楊已不在中國游泳隊的2020東京奧運備戰名單之中。

國際體育仲裁法庭2月28日就世界反興奮劑機構（WADA）起訴孫楊和國際泳聯一案裁決，孫楊被禁賽8年。孫楊隨後提出上訴，目前等待上訴結果。不過，自從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延後，瑞士亦於上月20日實施緊急狀態法，瑞士聯邦最高法院原定於3月25日後的所有上訴案件，都將重新規畫日期執行，當中亦包括孫楊就國際體育仲裁法庭裁決禁賽8年的上訴。

該報道稱，針對孫楊因抗檢被禁賽8年，最高人民檢察院機關報《檢察日報》早前評論稱：“孫楊不配合藥檢取樣的決定是錯誤的。其原因可能有二，第一是無知；第二是無視。國際體育領域的仲裁、調查、裁決等機構還是比較公正的。”