彭佩奧稱讚中國支援口罩 但堅持要去查武漢病毒研究所

美國國務卿蓬佩奧周三再次抨擊北京方面處理冠狀病毒疫情的做法，指責其利用疫情欺負鄰國，不過他對中國提供基本醫療物資表示歡迎。蓬佩奧還催促中國允許考察人員進入涉及敏感議題的實驗室，並對中國這些實驗室的安全表達憂心。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道，美國務卿蓬佩奧再次就新冠疫情抨擊北京，但讚賞中國提供醫療物資。蓬佩奧在美國國務院的一次新聞發布會上發表講話時，還指責北京方面隱瞞了病毒能夠人際傳播的情況“一個月直到病毒傳播到中國的每一個省份”。

特朗普政府對中國處理冠狀病毒疫情的方式提出了批評。據路透統計，這場去年年底在武漢爆發，現在已發展成為一場全球大流行的疾病，導致近18萬人死亡，其中包括逾4.5萬美國人。

援引世界衛生組織2007年實施的規定，蓬佩奧說:“我們堅信，中國共產黨沒有及時向世界衛生組織報告新冠病毒疫情。”彭佩奧說，即便在北京向世衛組織通報了疫情後，“該國也沒有分享所有信息。相反，掩蓋了這種疾病的危險性。”

該報道稱，美國總統特朗普上周暫停了美國對世界衛生組織的資助，指責世衛組織宣揚中國有關新冠病毒疫情的“虛假信息”，後者對此予以否認，中國則稱其對病毒的傳播一直持透明和公開的態度。

據蓬佩奧表示，世衛組織總幹事譚德塞未能利用自己的職權，將一個成員國未能遵守新規的情況“公諸於眾”。他說，世界衛生組織有義務確保武漢的病毒實驗室遵守安全標準，其總幹事“對不遵守標準的國家有巨大的權力”。據蓬佩奧重申，中國利用世界關注新冠大流行的時機，以“挑釁行為”侵蝕香港的自治權，對台灣施加軍事壓力，並要挾南中國海的鄰國。彭佩奧說，“美國強烈反對中國的欺凌行為，我們希望其他國家追究他們的責任。” 據蓬佩奧表示，他將在周三晚些時候與東南亞國家聯盟(Association of Southeast Asian Nations，簡稱東盟)外長通話。

路透社說，儘管隨着疫情的惡化，特朗普政府加大了對中國的批評，但這場危機暴露出美國在基本醫療物資上對中國的依賴。

在被問及最近有關中國囤積醫療物資的報道時，蓬佩奧表示:“好消息是，我們看到中國提供了這些資源，有時這些物資來自在華美國公司，但我們取得了成功。我們對此表示讚賞。“據彭佩奧“我們期待中國繼續履行合同義務和國際義務，向我們提供援助，並以符合所有國際貿易規則的方式，向我們出售這些商品。”

據法新社消息說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行之際，美國國務卿蓬佩奧星期三催促中國允許考察人員進入涉及敏感議題的實驗室，並對中國這些實驗室的安全表達憂心。蓬佩奧之前已拒絕排除致命病毒是從武漢一家實驗室外泄出來的可能性。

法新社說，中國則竭力否認相關說法。

蓬佩奧告訴記者：「你們得記住，中國境內這些實驗室仍在運作，這些實驗室裡面正在研究複雜的病原體，不只是中國科學院武漢病毒研究所而已。」據彭佩奧說，「用安全可靠的方式處理這些材料，防止意外外泄，這很重要。」

蓬佩奧並舉核子設施為例，指全球為了確保安全，會對其嚴加檢視。

該報道稱，另外，蓬佩奧也再度關切中國未分享最初發現的病毒樣本。科學界稱引起COVID-19的病毒為SARS-CoV-2。蓬佩奧說：「我們還沒取得病毒樣本。全球也沒有管道進入相關設施，或其他位於武漢可能的病毒初始來源地。」