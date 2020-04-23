港媒傳中國高層躲避新冠病毒秘地是玉泉山

位於北京的中南海是包括中國國家主席習近平在內的7名政治局常委和前國家領導人及其家屬的集體居住地和領導層的辦公地。包括公務員和服務人員在內，居住在中南海的人員達數千人。據香港媒體透露，中國領導層部分人員曾離開中南海，前往位於北京郊區的玉泉山躲避疫情。

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據朝鮮日報今天報道，中國領導層曾前往玉泉山躲避新冠肺炎？香港《明報》近日報道稱，中國領導層部分人員曾離開中南海，前往位於北京郊區的玉泉山躲避疫情。該報道雖尚未得到證實，但中國政府目前並未予以否認。那麼玉泉山究竟是什麼地方，會被指為中國領導層的避難之地。

該報道說，清朝皇帝的別宮位於玉泉山，是皇帝出宮時經常暫住的地方。近代，玉泉山被開發成為中國領導層不便住在中南海或者休養時使用的第二辦公空間。山上具備高級宿舍和便利設施，另有種植有機蔬菜的規模達40萬平方的“香山農場”。與京西酒店（軍隊高層專用酒店）、中南海合稱“北京三大禁區”，保安森嚴。

玉泉山還是中國面臨危機狀況時領導層聚首的地方。1976年10月6日，逮捕主導文化大革命的“四人幫”時，指揮逮捕工作的極少數領導層在這裡的9號樓徹夜舉行了對策會議。

朝鮮日報引述另有主張稱，玉泉山上有秘密通道，可以讓中國領導層逃離北京城。服務器位於美國的中文圈媒體看中國報道稱：“玉泉山上有一條長20公里的秘密通道，直通停放直升飛機的空軍基地。”