澳大利亞總理呼籲要讓世衛組織擁有類似聯合國武器調查員之權力

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）23日呼籲要讓世界衛生組織（WHO）擁有類似聯合國武器調查員的權力，應該准許世衛專家進入遭受病毒肆虐的國家，以協助避免未來爆發新一波大流行。本周以來，莫里森已數度在電話中與數名世界領袖提及這一建議。

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法新社報導，莫里森說，世衛成員國應須准許獨立衛生調查員入境調查新病毒疫情，讓這些人員像“武器調查員”一樣，迅速動員並進行評估，可以有助於拯救人命。

莫里森還認為要以此作為成為會員條件，他說：“如果你要成為像世衛這類組織的成員，就應有會員的義務和責任。”

澳洲人報（The Australian）指出，具有所謂“武器調查員”授權級別的監察員最主要特點是，不需要被調查國家邀請，就有權進入有關國家展開調查，這有別於世衛現有的監察機制。目前世衛是要被調查國先提出邀請，監察員才有可能獲授權入境展開調查。

坎培拉當局還呼籲國際調查冠狀病毒疫情源頭，澳大利亞總理莫里森23日強調他的論點說：所有世衛會員國都有義務參與調查。

據報道，法國與英國都表示，現在是對抗病毒、不是追究過錯的時候。中國則指控澳大利亞國會議員是在聽從美國指示行事。中澳關係因此出現新的緊張點。