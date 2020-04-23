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澳大利亞總理呼籲要讓世衛組織擁有類似聯合國武器調查員之權力

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El primer ministro Scott Morrison, durante una rueda de prensa en el Parlamento de Australia, el 22 de marzo de 2020 en Canberra
El primer ministro Scott Morrison, durante una rueda de prensa en el Parlamento de Australia, el 22 de marzo de 2020 en Canberra AFP
作者： 肖曼

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）23日呼籲要讓世界衛生組織（WHO）擁有類似聯合國武器調查員的權力，應該准許世衛專家進入遭受病毒肆虐的國家，以協助避免未來爆發新一波大流行。本周以來，莫里森已數度在電話中與數名世界領袖提及這一建議。

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法新社報導，莫里森說，世衛成員國應須准許獨立衛生調查員入境調查新病毒疫情，讓這些人員像“武器調查員”一樣，迅速動員並進行評估，可以有助於拯救人命。

莫里森還認為要以此作為成為會員條件，他說：“如果你要成為像世衛這類組織的成員，就應有會員的義務和責任。”

澳洲人報（The Australian）指出，具有所謂“武器調查員”授權級別的監察員最主要特點是，不需要被調查國家邀請，就有權進入有關國家展開調查，這有別於世衛現有的監察機制。目前世衛是要被調查國先提出邀請，監察員才有可能獲授權入境展開調查。

坎培拉當局還呼籲國際調查冠狀病毒疫情源頭，澳大利亞總理莫里森23日強調他的論點說：所有世衛會員國都有義務參與調查。

據報道，法國與英國都表示，現在是對抗病毒、不是追究過錯的時候。中國則指控澳大利亞國會議員是在聽從美國指示行事。中澳關係因此出現新的緊張點。

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