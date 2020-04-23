習近平結束陝西調研 再提秦嶺案並促做好六穩六保戰脫貧

中共總書記近日在陝西考察強調，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，紮實做好“六穩”工作並全面落實“六保”，努力克服疫情不利影響，確保全面建成小康社會。習近平近日在陝西調研時表示，秦嶺山脈是中國重要的生態安全屏障，要深刻吸取違建別墅問題教訓，“自覺講政治，對國之大者要心中有數”。習近平要求官員關注黨中央在關心什麼、強調什麼。習近平曾6次批示解決秦嶺別墅群腐敗案罕遭抵制。

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據中央社今天報道稱，習近平20日至23日在陝西考察調研，行程包括：商洛、安康、西安等地，深入自然保護區、貧困山區、社區、學校、企業等，了解秦嶺生態環境保護、脫貧攻堅、復工復產等情況，並看望慰問幹部群眾。

該報道引述中國官方新華社說，習近平重申，要堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，紮實做好“穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期”工作；全面落實“保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉任務”。

習近平強調，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。要堅定信心、保持定力，加快轉變經濟發展方式，把實體經濟特別是製造業做實做強做優，推進5G、物聯網、人工智能、工業互聯網等新型基建投資。習近平表示，要圍繞推進國家治理體系和治理能力現代化，突出基礎性、根本性、全域性的重大改革舉措，打造內陸改革開放高地。

在扶貧部分，習近平表示，要瞄準突出問題精準施策，做好剩餘貧困人口脫貧工作，因地制宜發展區域特色產業，加快建立防止返貧監測和幫扶機制，加強易地扶貧搬遷後續扶持，多措並舉鞏固脫貧成果。

習近平再談秦嶺違建：要求自覺講政治，指國之大者要有數。中共總書記習近平近日在陝西調研時表示，秦嶺山脈是中國重要的生態安全屏障，要深刻吸取違建別墅問題教訓，“自覺講政治，對國之大者要心中有數”。

中共中央2014年5月下令整治秦嶺違建別墅，習近平對此先後6次作出“重要指示批示”，但陝西官場不為所動，直至2018年7月，中紀委副書記徐令義兩次赴陝西督導後，當地才大規模拆除問題別墅。

該報道引據新華社消息，習近平20日下午抵達商洛市柞水縣，首先來到位於秦嶺山脈東段的牛背梁國家級自然保護區，步行進入羚牛谷察看自然生態，稱讚這裡是“養在深閨人未識的天然氧吧”。

隨後，習近平乘車來到海拔1700公尺的月亮埡，遠眺秦嶺牛背梁主峰，聽取陝西省吸取秦嶺北麓違建別墅問題教訓、抓好生態保護等工作彙報。據習近平表示，秦嶺和合南北、澤被天下，是中國的中央水塔，是中華民族的祖脈和中華文化的重要象徵。保護好秦嶺生態環境，對確保中華民族長盛不衰、實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現可持續發展，具有十分重大而深遠的意義。

他指出，陝西要深刻吸取秦嶺違建別墅問題的教訓，痛定思痛，警鐘長鳴，以對黨、對歷史、對人民高度負責的精神，以功成不必在我的胸懷，把秦嶺生態環境保護和修復工作擺上重要位置，當好秦嶺生態衛士，絕不能重蹈覆轍，絕不能在歷史上留下罵名。

習近平強調，“要自覺講政治，對國之大者要心中有數，關注黨中央在關心什麼、強調什麼”，深刻領會什麼是黨和國家最重要的利益、什麼是最需要堅定維護的立場，切實把增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”落到行動上，不能只停留在口號上。

習近平前往陝西調研後，陸媒21日起即不斷推播他這次在秦嶺牛背梁國家級自然保護區所說的：“秦嶺違建是一個大教訓，從今往後，在陝西當幹部，首先要了解這個教訓，切勿重蹈覆轍”。

中央社引據中國青年報評論說，一些地方官員對習近平的指示陽奉陰違，在中央批示後，大量違建別墅還在火熱促銷，“秦嶺違建問題從表面上看是自然生態遭破壞，背後是當地政治生態遭腐蝕的嚴峻現實”。

該報道稱，秦嶺別墅拆遷後，陝西官場震蕩，如時任陝西省委書記趙正永被指控遲遲不作為、上報虛假資料等，今年1月被開除黨籍；西安市委前書記魏民洲、陝西前副省長馮新柱、陝西省委前秘書長錢引安、陝西省前副省長陳國強等高官也都已落馬。