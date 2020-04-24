世衛啟動國際合作加快應對新冠病毒

法德等多個國家及衛生組織領導人周五承諾，將共同努力，加快新冠病毒新疫苗的開發和生產以及針對這一病毒的檢測和治療，並確保全球範圍內的公平獲取。

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這項生命的全稱是“支持全球合作以加速2019冠狀病毒工具的開發、生產和公平獲取”，聲明的發布儀式由世界衛生組織、法國總統、歐盟委員會主席和比爾及梅林達·蓋茨基金會共同主辦。聯合國秘書長古特雷斯、非盟委員會主席、20國集團主席、法國、南非、德國、越南、意大利、西班牙和馬來西亞等國家領導人都通過視頻形式在會議上發表了講話。

世衛組織總幹事譚德塞表示：“我們只有團結，才能阻止2019冠狀病毒的傳播。各國、衛生合作夥伴、製造商和私營部門必須共同行動，確保科學和研究成果惠及所有人。”他在視頻會議上宣布, 世衛與其全球合作夥伴共同啟動這項國際合作計畫，集合多個組織和公私部門的聯合力量，應對本次病毒大流行。

世衛表示，自今年1月以來，世衛組織一直與來自數百家機構的研究人員合作，開發和測試疫苗，對創新性試驗設計的檢測方法和監管方法加以標準化，並確定候選疫苗的優先標準。世衛組織有資格預審的診斷方法正在世界各地使用，更多的正在籌備之中。它正在協調一項全球試驗，以評估針對2019冠狀病毒的四種療法的安全性和有效性。

包括法國總統馬克龍和德國總理默克爾及歐盟委員會主席馮德萊恩等歐洲領導人也都參與發布世衛計畫。

法新社說，但作為新冠病毒疫情始發的中國及疫情最嚴重的美國都沒有參加。 美國駐日內瓦聯合國代表團發言人周五回覆路透社詢問時表示，美方不會參加這項計畫。 這名發言人透過電子郵件表示：“美國官方不會參與，但我們期待進一步了解這項計畫，以協助國際合作儘快研發出新冠病毒疾病的疫苗”。

美國曾是世衛最大資助國，但美國總統特朗普已宣布將暫停向世衛提供資金。