中國國務院扶貧辦：脫貧攻堅目標任務今年定能如期實現

中國國務院扶貧辦政策法規司司長陳洪波在周五表示，截至2019年底，中國已經有9300萬貧困人口實現了脫貧，佔到全部貧困人口的97%。另就今年是決戰脫貧攻堅的收官之年，疫情衝擊下任務還能按時完成嗎？陳洪波則回應指，堅信脫貧攻堅的目標任務一定能夠如期實現。

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中國國務院聯防聯控機制當天召開新聞發布會，介紹加強農村貧困人口幫扶工作情況。陳洪波在會上介紹稱，截至2019年底，中國已經有9300萬貧困人口實現了脫貧，佔到全部貧困人口的97%。他提及，脫貧人口中，因為種種原因出現一些返貧，那是客觀存在的，也是正常的。陳洪波指，近年來，返貧的人數逐年下降，反映了脫貧的質量在提高。為了更好地防止脫貧人口返貧和邊緣人口致貧，國務院扶貧辦建立了防止返貧監測和幫扶機制。

陳洪波說，“去年底，我們已經對建檔立卡的已脫貧但不穩定戶，還有收入略高於扶貧標準的邊緣戶進行了摸底，分別是近200萬人、近300萬人。” 他指，2020年以來，受疫情影響，可能會進一步增多。近期國務院扶貧辦正在指導各地將兩類監測對象進一步核實，將之納入全國扶貧開發信息系統，實施動態管理。

陳洪波坦言，突如其來的新冠肺炎疫情確實給脫貧攻堅工作帶來了新的挑戰，主要是給貧困人口產業、就業、扶貧項目、幫扶工作4個方面帶來了不利的影響。他介紹稱，目前從總的情況來看，832個貧困縣全部是低風險地區，建檔立卡貧困人口新冠肺炎患者已經全部清零。

針對今年是中國官方擬定的決戰脫貧攻堅的收官之年，疫情衝擊下任務還能按時完成嗎？陳洪波回應稱，堅信脫貧攻堅的目標任務一定能夠如期實現。他還特意談到，湖北是新冠肺炎疫情最嚴重的地區，疫情對湖北的經濟社會發展和脫貧攻堅帶來了較大的影響。他表示，國家將繼續加大支持湖北脫貧攻堅力度，確保湖北如期完成脫貧攻堅目標任務。