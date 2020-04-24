中國首次控告外籍華裔介入香港事務危害國家安全

一名中美洲國家貝里斯（Belize）國籍的華裔商人，成為首個因為介入香港事務危害國家安全而被中國當局起訴的外國人。根據廣州日報24日報道，這名華裔商人去年11月在廣州被捕，廣州國安局最近完結對該名商人的調查後，正式對他起訴。

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報道引述國家安全機關指出，2020年4月23日，廣州市國家安全局偵查終結名叫李亨利的商人資助危害國家安全犯罪活動案，依法移送廣州市人民檢察院審查起訴。

報道指，國家安全機關偵查證實，犯罪嫌疑人李亨利（外文名：Lee Henley HuXiang）長期向在美敵對分子提供大量資金，勾結境外反華勢力插手香港事務，資助實施危害中國國家安全的犯罪活動。

這是首次有外籍華裔因介入香港事務而被起訴危害國家安全罪名。

李亨利11月在廣州被捕，當時南方日報報道，他是一個在中國居住的貝里斯商人，向敵對分子提供資金，危害國家安全。他同時被指控支持香港動亂的活動。

貝里斯又稱伯利茲，前身為英屬宏都拉斯，是中美洲東海岸的一個獨立國家，人口約41萬，領土長約290公里，寬約110公里，是中美洲唯一沒有太平洋海岸線的國家。

貝里斯是加勒比共同體、拉丁美洲和加勒比國家共同體以及中美洲一體化體系的成員，屬於大英國協國家，英國女王伊莉莎白二世是其君主和國家元首。