北京醫療專家小組緊急赴平壤 金正恩病危？

金正恩最信任的妹妹，在權力頂層快速高升的金與正。

路透社獨家消息，路透社從三位知情人士那裡獲悉，北京派遣一個專家醫療小組為朝鮮最高領導人金正恩健康提供諮詢。但是此舉並不能立即顯示金正恩的健康狀況到了什麼地步。

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多家美國和南韓媒體周二報道，金正恩在做了心血管手術後狀況危急，但這一信息受到北京和韓國官方的質疑。朝鮮媒體對此一直一言不發。

特朗普周四稱，以上有關金正恩病情嚴重的傳言都是假新聞，但特朗普並沒有說他是否與朝鮮的代表有聯繫。

兩個消息來源對路透社表示，北京專家小組由中國中聯部高級官員率領，周四離開北京前往朝鮮，中聯部是中共主要的負責與朝鮮兩黨關係的部門。

暫時無法從中聯部得到任何具體的消息，中國外交部對路透社的詢問也沒有作任何回答。

一個韓國消息來源周五告訴路透社，他們獲得的情報顯示，金正恩仍活着，很快就會公開露面。這一提供消息的人稱，他對金正恩目前的健康狀況及中國牽涉多深不發表任何評論。

根據一名接近美國情報機構的代表稱，金正恩健康一直存在問題，但目前並不能得出金正恩病情非常嚴重，或者未來已無法出現在公眾場合的結論。

一位美國國務院發言人對記者的詢問稱，無可奉告。星期四，福克斯新聞在特朗普發表有關金正恩健康的評論後詢問國務卿蓬佩奧，蓬佩奧表示沒有任何信息可以分享，但他表示美國嚴密地注視着一切。

朝鮮是世界上少數極其孤立的國家之一，其領導人健康狀況被視為國家安全的最高機密。

路透社表示，無法獨立地證實金正恩的健康狀況，以及目前他所在的地方。

朝鮮官媒有關金正恩的報道的最後日期是4月11日，亦未報道4月15日金正恩未能出席紀念其祖父金日成的誕辰活動的消息。自那時起，有關金正恩病入膏肓的消息瘋傳。

金正恩現年36歲，過去已經有過從官方報告中消失的情形。2014年，金正恩從官方電視消失近一個月，後來，電視播出了他跛腳行走的圖像。

北京是平壤的主要盟邦，也是平壤經濟的救星。朝鮮一直因發展核武而處於聯合國制裁之下。