建議研究注射消毒劑　白宮：傳媒錯誤表述特朗普言論

在美國總統特朗普一處建議“研究將消毒劑注入人體抗病毒來殺死病毒”後，各國醫生及衛生領域專家紛紛警告“切勿喝下或注射消毒劑”。不過，特朗普隨後更正表示，那僅是個“玩笑話”，白宮也指媒體錯誤表示了特朗普的建議。而美國的新冠病毒確診超過88萬例，死亡總數突破5萬人。

廣告 繼續瀏覽後續

白宮新聞秘書麥肯納尼周五發表聲明，指責傳媒錯誤表述了特朗普建議研究將消毒劑注入人體的言論。麥肯納尼強調，特朗普在記者會上一再重申，國民應徵詢醫生治療新型肺炎的意見，他認為，媒體只是毫無責任地扭曲特朗普的意思，製造負面的新聞頭條。

特朗普此前在白宮抗疫記者會上建議，研究將消毒劑注入人體，能否作為治療新型肺炎的手段。特朗普在每日媒體簡報會上說，科學家應該研究，把紫外線或消毒劑引入到染疫患者體內是否有助於治治癒疾病。

特朗普的言論受醫護界、衛生專家，及消毒劑生產上的猛烈批評。英國東安格利亞大學（University of East Anglia）醫學教授韓特（Paul Hunter）說：“這是非常危險和愚蠢的建議”。韓特表示：“在注射消毒劑後，你就不會死於新冠病毒了，不過原因 只在於你可能會因注射而死”。

生產家用消毒劑的英國消費用品大廠利潔時公司（Reckitt Benckiser）也發表聲明，警告民眾不要吃下或注射他們的產品。英國衛生部的官員也警告說，不能自行注射任何試劑。

美國的新冠病毒確診超過88萬例，死亡總數突破5萬人。 美國的新冠病毒每日死亡人數急升，部分原因是疑似死於新冠病毒的病例也計入確診死亡病例。疫情最嚴重的紐約州在過去24小時有422人死亡，是自3月31日以來最少。累計超過1萬6千人死亡，留醫人數緩慢下降。

雖然全美的確診和死亡病例持續上升，但部分州份包括佐治亞，阿拉斯加和俄克拉荷馬，周五起容許髮廊，保齡球場和其他商業重開。