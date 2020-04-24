政制局新官曾國衛稱習近平瓷照純屬布置不用過分解讀

香港網絡廣傳曾國衛不久前接受傳媒訪問時的照片，照片中他的辦公室當眼處置放了習近平的瓷照。

香港政壇人士大換班，其中最令人矚目的是從入境處處長一職晉陞政制及內地事務局局長的曾國衛，他的辦公室當眼處放置中共總書記習近平的瓷照，更成為眾人的話題，不過他23日告訴記者：“這純粹是我辦公室的布置，大家無需就此過分解讀。”

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事實上，曾國衛在陞官之後面對記者敏感的問題，大多都以“無需過分解讀”、或“無需過分猜測”、或“這是無可厚非”來回應。

針對記者詢問中聯辦到底是否受到基本法第22條所規管這個問題，曾回答稱，有關基本法第22條的問題，行政長官林鄭月和前任局長聶德權已有詳細的講述，他說，兩辦是代表中央處理香港事務的機構，絕對有權、有責去審視基本法和一國兩制是否在香港順利實施，“在這情況下，兩辦就此發出聲明和意見，絕對是無可厚非的”。

記者再追問網上有很多討論指他於辦公室內擺放習近平的紀念盤（瓷照），有人認為這是一種表忠的方式，又問他會否把此紀念盤移放到新的辦公室，他說：“至於你問及習近平的紀念盤，這純粹是我辦公室的布置，大家無需就此過分解讀。 ”

有記者問他過去給外界的印象與建制派人士特別友好，但卻冷淡應對民主派人士，會否形成一個偏頗的印象，他說：“我認為這也涉及過分的猜測。鄭泳舜是立法會議員（民建聯），我在日本進行行動期間遇到他，繼而打招呼而已。如果我碰到其他政黨的議員而我又認識的話，我同樣會跟他打招呼，我認為大家無需就此作過分的猜測。”

對於外界認為他在上任之後將對民主派更為強硬，甚至有更多民主派候選人將會被DQ（取消資格），他回應說：“這純粹是一種陰謀論。”他說，決定是否DQ一名候選人，一切都是依法辦事的。若該名人士是符合候選人的條件的話，他為何會被DQ呢？若該名人士是擁護基本法和支持（應為“效忠”）特區的話，這絕對是沒有問題的，“我們一向都是依法辦事”。

在去年年底的區議會選舉時，只有黃之鋒一個民主派的候選人人被DQ，結果民主派以壓倒性的姿態擊敗建制派，據了解，建制派對時任政制及內地事務局局長的聶德權表示相當的不滿。