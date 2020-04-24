日本官房長官談特朗普否定金正恩“病危說”

日本官方長官菅義偉在日本時間24日的記者會見中，對於美國總統特朗普針對美國CNN電視台報道的朝鮮勞動黨委員長金正恩“病危說”，指CNN電視台的報道為“誤報”一事指出：正在與包括美國在內的相關各國進行聯絡，不想對此事一一進行評論。

廣告 繼續瀏覽後續

在被問及是否知道特朗普的發言時菅義偉指出：當然知道。他指出：我國也對圍繞朝鮮的動向非常關心，平時也在積極收集情報。

菅義偉指出：安倍晉三政權把解決綁架日本人問題作為最重要的課題加以對處，不管朝鮮方面的動向如何，盡全力解決這個問題的方針不會改變。

美國總統特朗普在23日指出：（病危說）是誤報，我和金委員長關係良好，願他平安無事。

有關金正恩的“病危說”，特朗普指出：我聽說那是根據舊的信息報道的。

當記者問：您和朝鮮方面取得聯繫加以確認了嗎？特朗普指出：我不想說。

而據韓國《東亞日報》報道：據美國政府相關人士說,金委員長從上周在東部的元山逗留，我們得到了他4月15日到20日，沒有坐輪椅，自己走路的消息。

至於他離開平壤的理由，有消息稱：可能是因為親信感染了冠狀病毒。

而韓國統一部副發言人曹惠實（音）24日在例行記者會上指出：昨天國家安全保障會議（NSC）常務委員會也討論了最近朝鮮的動向，我們再一次強調，朝鮮內部沒有異常的動向。