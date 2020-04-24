法國衛生總署警告新冠病毒流行仍處“高位” 英國死亡人數迫近2萬

英國新冠病毒醫院單日死亡684例有所增加，累計死亡人數迫近2萬；而在法國新冠病毒累計死亡達2萬2245例。法國衛生總署署長薩洛蒙周五警告：病毒流行仍處於“高位”，法疫情國依然嚴峻，不可掉以輕心。

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薩洛蒙周五通報，全法醫院新冠病毒死亡累計達1萬3852例，24小時新增305例，老人院及其他機構死亡累計8393例，新增84例。薩洛蒙強調，目前病du流行延仍處於“高位”，法國疫情依然嚴峻。不過，入院及重症患者連續16天稱下降趨勢。重症病患人數首次降至5000以下，周五又減少183人，總數是4870例。薩洛蒙稱，這是醫療系統疫情減緩壓力的一個重要指標，不過，他強調不能掉以輕心，因為疫情並未結束。

薩洛蒙還表示，目前全法檢測已達到每天4萬次。 英國單日新增死亡又有所增加為684例，累計死亡1萬9506例，逼近2萬大關。

據英國衛生部周五通報，英國累計確診達14萬3464例，新增5386例，英國成為歐洲疫情嚴重國家之一。英國政府通報的死亡病例並不包括老人院的數字，英國老人院估計死亡達數千人。

英國首相約翰遜自4月21日出院後一直居家調養。約翰遜因感染新冠病毒曾一度在重症監護室治療。英國衛生大臣漢庫克周五表示，約翰遜“身體狀況非常好”。但他沒有證實“天空新聞”（Sky News)有關約翰遜復出工作的消息，該消息指約翰遜將在下周一重返工作。他表示，在約翰遜的醫生同意後，首相將重返崗位，但目前醫生們仍未作出決定。

英國政府星期四宣布，任何必要的工作人員或出現癥狀的家庭成員都可以在網上預約進行新冠病毒檢測。網站周五開始運作後不足3小時，由於太多人上網預約，導致網址關閉，其後重開，但當日的1萬6000個名額已滿。 英國政府這項計畫目標是要在本底能夠每日進行10萬病毒檢測，以便政府評估疫情實況，作為調整居家措施的依據。目前的禁令有效到5月7日。