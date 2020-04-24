王全璋：雖有恐懼 但也要堅持爭取與家人團聚

人權律師王全璋出獄後立刻被隔離在濟南防疫，隔離期滿後也未獲准前往北京家中。但他表示，雖然目前因害怕不敢多言，但他將堅持鬥爭，爭取和家人團聚。

廣告 繼續瀏覽後續

王全璋在經過近五年的監禁後，四月初被釋放出獄，儘管他的妻兒都在北京，他卻被警方送到濟南老家進行隔離。在與法新社進行的一個遠距離採訪中，王全璋表示，政府利用疫情作為借口限制他的人身自由。在濟南的14天隔離期滿後，儘管五次新冠病毒檢測均呈陰性，但他依然沒有獲得自由，不被允許到距離400公里以外的北京。他說，他不能接受不可以和家人團聚的現實，他要鬥爭。

言論自由受到限制 感謝外國支持

王全璋在國外的一些支持者曾譴責監獄對他實施“酷刑”。他在法新社的採訪中拒絕透露被關押期間的條件。他說，他的言論自由有限度，儘管很多人問他此類問題，但他真的不能回答，他害怕，因為之前曾被指控泄密。

法新社報道，王律師稱自己血壓高，體力很難從獄中的經歷恢復過來，走一小段路都會氣喘。他曾經以為自己的身體可能很快就恢復，但現在已經意識到現實並非如此，他感到沒有精力。

王全璋2015年在“709大抓捕事件”被政府抓走後，杳無音訊超過一千天（4年9個月又13天），成為“709案最後一人”。他的妻子李文足期間四處奔走，取得國際社會的關注，2018年，德國總理默克爾訪華期間，曾與李文足見面。

王全璋告訴法新社，對外國的支持特別感動，並表示感謝。這些支持給了他的妻子和家人安慰和鼓勵，讓他們能夠度過這幾年艱難的歲月。他說，可能也是有了這些支持，他才得以有更多的安全和更好的身體狀況。

人在北京的李文足說她自己不願去濟南，因為有和丈夫一起被監視居住的風險。她認為，當局之所以不讓王全璋回北京，原因是他們擔心他在獄中受到的折磨將大白於天下。

警方：剝奪政治權利亦算是服刑

王全璋周一獲准首次見了他的律師謝陽，周二見到了姐姐王全秀，被收走的手機也被歸還。李文足的貼文中顯示，王全秀曾到濟南章丘區聖井派出所查問是誰禁止王全璋返回北京，一名自稱是警察的便衣人員表示，不準王全璋返回北京有很多原因，在北京不利他改造，剝奪政治權利亦算是服刑，又表示派出所亦不願意見到王全璋到濟南，因為會帶來麻煩。

美國國務院周一呼籲中國讓王律師恢復行動自由，讓他可以到北京見家人，但北京回應稱拒絕拒絕外國干涉中國內政。

王全璋是2015年和其他200多位人權捍衛者在709大逮捕中被捕，在被監禁超過以前天後，2019年1月28日上午，天津市第二中級人民法院宣判王全璋顛覆國家政權案，認定王全璋犯顛覆國家政權罪，判處其有期徒刑四年六個月，剝奪政治權利五年，2020年4月5日清晨出獄他也是這些人中最後一位獲得釋放的。